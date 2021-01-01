كشفت تقارير إعلامية عن أن السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس تعرضت لأكثر من حادث، ويعد هذا الحادث الكبير هو الثاني للناقلة "إيفر جيفين" خلال نحو عامين.
في فبراير 2019، اصطدمت سفينة الشحن "إيفر جيفين" بعبارة صغيرة ترسو على نهر إلبه في مدينة هامبورج الألمانية. وألقت السلطات في ذلك الوقت باللوم على الرياح القوية في الاصطدام الذي ألحق أضرارا بالغة بالسفينة.
وبحسب إذاعة NDR الألمانية فإن الاتحاد الأوروبي يناقش بالفعل إمكانية اتخاذ إجراءات لمنع استقبال السفينة مرة أخرى في أوروبا، بسبب تكرار مشاكلها وأعطالها الفنية التي تؤثر على الملاحة الدولية، وذلك بعدما صدمت العبارة الراسية في ألمانيا ثم تعطيلها لمجرى قناة السويس.
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التعليقات على إذاعة ألمانية تكشف مفاجأة عن السفينة الجانحة في قناة السويس.. وتحرك لمنعها من دخول اوروبا
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