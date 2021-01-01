الشفايف طبيعية.. طريقة عمل روج بالكركديه والفازلين



روج بالكركديه والفازلين روج بالكركديه والفازلين

قدمت الدكتورة الصيدلانية ايه صقر؛ عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك ؛طريقة عمل روج الشفايف السحري بالكركديه وبودرة دم الغزال.



طريقة عمل روج بالكركديه والفازلين:



المكونات:

ملعقتين من الفازلين الطبي.

ثلات حبات من زهور الكركديه.

قطرات من زيت اللافندر العطري.

علبة روج فارغة.

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سوف نتعرف على طريقة تحضير روج الشفايف السحري بالكركديه بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-نقوم بوضع إناء على النار ونضع به كوب من الماء ونتركه يغلي، ثم نحضر طبق صغير الحجم ونضع به ملعقتين من الفازلين ثم نضعه على حمام البخار ونقلب الفازلين حتى يذوب تمامًا، ثم نرفع الإناء من على النار.نقوم بوضع طبق أخر على حمام البخار، ثم نضيف زهور الكركديه، ونتركها حتى تذبل ويخرج منها الماء.نرفع الإناء من على النار ونتركه جانبًا، ثم نحضر علبة الروج الفارغة ونضيف بها الفازلين وماء الكركديه ونقلبهم مع بعض، ثم نضيف بعض القطرات من الزيت العطري حتى تفوح رائحته الجميلة، ونغلق العلبة ونضعها في الثلاجة لمدة يوم كامل حتى يكون روج الشفايف الطبيعي جاهزة للاستخدام.