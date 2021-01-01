تجهل بعض السيدات أسرار عمل الأرز المفلفل فى المنزل ،وتحار في طرق متعددة لذلك تكشف الشيف نجلاء الشرشابي طريقة سهلة لعمل الأرز المفلفل في المنزل.
- ممنوع تماما اثناء غسل الرز تركه معرضا في الهواء وهو في المصفاة بعد ان تسكبي منه الماء قد يكون شكله أمامك عادي لكن لو فركتي بيديك سترين أنه يتكسر ويطحن بسهولة يمكنك غسله وتصفيته ووضعه مباشرة في الحلة دون تعريضه للهواء أو ترك كمية من الماء تغطيه حتى يحين وقت استخدامها أثناء طهيك للطعام.
- أفضل طريقة لقياس عيار الماء وضع عدد أكواب الماء مساوي تماما لأكواب الأرز وليس أكثر وإذا كنتى تريدين طهي الأرز البسمتي بدل الأبيض العادي فإن المعيار الصحيح للماء هو 1.5 : 2 كوب ماء لكل كوب أرز حسب نوع الحبة .
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