أسرار عمل الأرز المفلفل فى المنزل

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الأرز المفلفل

تجهل بعض السيدات أسرار عمل الأرز المفلفل فى المنزل ،وتحار في طرق متعددة لذلك تكشف الشيف نجلاء الشرشابي طريقة سهلة لعمل الأرز المفلفل في المنزل.

- ممنوع تماما اثناء غسل الرز تركه معرضا في الهواء وهو في المصفاة بعد ان تسكبي منه الماء قد يكون شكله أمامك عادي لكن لو فركتي بيديك سترين أنه يتكسر ويطحن بسهولة يمكنك غسله وتصفيته ووضعه مباشرة في الحلة دون تعريضه للهواء أو ترك كمية من الماء تغطيه حتى يحين وقت استخدامها أثناء طهيك للطعام.

- أفضل طريقة لقياس عيار الماء وضع عدد أكواب الماء مساوي تماما لأكواب الأرز وليس أكثر وإذا كنتى تريدين طهي الأرز البسمتي بدل الأبيض العادي فإن المعيار الصحيح للماء هو 1.5 : 2 كوب ماء لكل كوب أرز حسب نوع الحبة .

- لا تضيفي الملح على الأرز بعد تشربه للماء بل تضيفي المرقة أولا وتكسريها بشكل جيد ثم تتذوقي الشوربة وتضيفي الملح عليها حسب الحاجة 4- يفضل استخدام حلة أو أناء ثقيل أو ذات قعر سميك حتى لا يلتصق الأرز.

- أتركي الأرز على نار عالية حتى يتشرب الماء تماما وقلبيه ثم ضعيه على نار هادئة تماما على أصغر شعلة في البوتجاز.

- الزعفران أو الكركم من المنكهات التى تضيف لون أصفر وطعم أحلى للأرز.

- قرب تمام السواء اغلقي النار واتركي الأرز مغطى من البداية حتى بعد رفعه من على النار لمدة 10 دقائق أخرى للحصول على رز مفلفل طعمه طيب .

المصدر: elbalad

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