

أضرار الإكثار من تناول المخلل أضرار الإكثار من تناول المخلل

يقبل الكثير من الأشخاص على تناول المخلل بشراهة ودون وعي المخاطر والأضرار الصحية التي يعرض نفسه لها، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف أضرار الأكثار من المخلل.



قال الدكتور سعيد متولى، اخصائى تغذية علاجية، أن السلوكيات الخاطئة الخاصة بالمخلل تنقسم إلى جزئين الأول مسئول عنه المواطن والثانى مرتبط بالتجار والمصنعين.



أشار "سعيد" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن عادات المواطن الخاطئة تتمثل فى الاسراف فى تناول المخللات و المخاطرة عند شرائها من أماكن غير موثوقة، اما بالنسبة للتجار ومصانع المخلل الغير معتمدة فيلجأوا إلى استخدام مواد غير صحية عند صناعة الطرشى او المخلل لإضافة نكهة طيبة ومذاق رائع، وذلك لتحقيق ربح كبير بتكلفة أقل، دون مراعاة صحة المستهلكين.

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و أوضح "سعيد": تحدث أخطاء كثيرة عند تخزين المخلل سواء من ناحية نوعية الوعاء المحفوظة بداخله ومدى نظافته أو أنواع الملح الرديئة أو فى درجات حرارة غير مناسبة، وكل هذا ينتج عنه انتشار البكتيريا والفطريات مما يجعلها مصدرا قويا للإصابة بأمراض كثيرة منها التهابات المعدة المزمنة وقرحة المعدة والاثنى عشر ومشاكل فى القلب والكليتين واحيان تجلب البواسير .وأضاف "سعيد" أن الإكثار من تناول المخللات يعمل على احتباس نسبة عالية من السوائل في الجسم، مما يشكل خطورة على مرضى القلب ويساهم فى الإصابة بالضغط المرتفع وتليف الكبد وأمراض الكلى.