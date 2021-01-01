أضرار الإكثار من تناول المخلل

آخر الأخبارالصحة والجمال › أضرار الإكثار من تناول المخلل

صورة الخبر: أضرار الإكثار من تناول المخلل
أضرار الإكثار من تناول المخلل

يقبل الكثير من الأشخاص على تناول المخلل بشراهة ودون وعي المخاطر والأضرار الصحية التي يعرض نفسه لها، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف أضرار الأكثار من المخلل.

قال الدكتور سعيد متولى، اخصائى تغذية علاجية، أن السلوكيات الخاطئة الخاصة بالمخلل تنقسم إلى جزئين الأول مسئول عنه المواطن والثانى مرتبط بالتجار والمصنعين.

أشار "سعيد" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن عادات المواطن الخاطئة تتمثل فى الاسراف فى تناول المخللات و المخاطرة عند شرائها من أماكن غير موثوقة، اما بالنسبة للتجار ومصانع المخلل الغير معتمدة فيلجأوا إلى استخدام مواد غير صحية عند صناعة الطرشى او المخلل لإضافة نكهة طيبة ومذاق رائع، وذلك لتحقيق ربح كبير بتكلفة أقل، دون مراعاة صحة المستهلكين.

و أوضح "سعيد": تحدث أخطاء كثيرة عند تخزين المخلل سواء من ناحية نوعية الوعاء المحفوظة بداخله ومدى نظافته أو أنواع الملح الرديئة أو فى درجات حرارة غير مناسبة، وكل هذا ينتج عنه انتشار البكتيريا والفطريات مما يجعلها مصدرا قويا للإصابة بأمراض كثيرة منها التهابات المعدة المزمنة وقرحة المعدة والاثنى عشر ومشاكل فى القلب والكليتين واحيان تجلب البواسير .

وأضاف "سعيد" أن الإكثار من تناول المخللات يعمل على احتباس نسبة عالية من السوائل في الجسم، مما يشكل خطورة على مرضى القلب ويساهم فى الإصابة بالضغط المرتفع وتليف الكبد وأمراض الكلى.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أضرار الإكثار من تناول المخلل

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
51931

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager