أضرار الإكثار من تناول المخلل

يقبل الكثير من الأشخاص على تناول المخلل بشراهة ودون وعي المخاطر والأضرار الصحية التي يعرض نفسه لها، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف أضرار الأكثار من المخلل.
قال الدكتور سعيد متولى، اخصائى تغذية علاجية، أن السلوكيات الخاطئة الخاصة بالمخلل تنقسم إلى جزئين الأول مسئول عنه المواطن والثانى مرتبط بالتجار والمصنعين.
أشار "سعيد" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن عادات المواطن الخاطئة تتمثل فى الاسراف فى تناول المخللات و المخاطرة عند شرائها من أماكن غير موثوقة، اما بالنسبة للتجار ومصانع المخلل الغير معتمدة فيلجأوا إلى استخدام مواد غير صحية عند صناعة الطرشى او المخلل لإضافة نكهة طيبة ومذاق رائع، وذلك لتحقيق ربح كبير بتكلفة أقل، دون مراعاة صحة المستهلكين.
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