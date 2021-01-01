دون أدوية.. طرق طبيعية لعلاج الإمساك في الحال



الإمساك الإمساك

يحدث الإمساك عادة عندما يكون لدى الشخص أقل من ثلاث حركات أمعاء في الأسبوع، ومع ذلك ، قد يشعر بعض الناس بالإمساك إذا لم يكن لديهم حركة أمعاء كل يوم، وقد يكون البراز صلبًا وجافًا ويصعب إخراجه.



وفي هذه المقالة ، نلقي نظرة على كيف يمكن أن تساعد أنواع الشاي المختلفة في تحريك الأمعاء ، ومساعدة بعض أنواع الشاي في علاج الإمساك ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.



ويعد شرب السوائل الدافئة طريقة رائعة لإدخال المزيد من الماء إلى الجسم ، كما أن الحفاظ على ترطيب الجسم طريقة طبيعية قوية لتخفيف الإمساك.

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الماء الزائد في البراز يجعله أكثر ليونة ويساعده على المرور بشكل أكثر سلاسة في الواقع ، نقص السوائل هو سبب شائع للإمساك.قد يؤدي دفء الشاي أيضًا إلى تحفيز الجهاز الهضمي وتخفيف الأعراض.قد يلعب التوتر دورًا إضافيًا كما أن الإجهاد يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.