دون أدوية.. طرق طبيعية لعلاج الإمساك في الحال

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الإمساك

يحدث الإمساك عادة عندما يكون لدى الشخص أقل من ثلاث حركات أمعاء في الأسبوع، ومع ذلك ، قد يشعر بعض الناس بالإمساك إذا لم يكن لديهم حركة أمعاء كل يوم، وقد يكون البراز صلبًا وجافًا ويصعب إخراجه.

وفي هذه المقالة ، نلقي نظرة على كيف يمكن أن تساعد أنواع الشاي المختلفة في تحريك الأمعاء ، ومساعدة بعض أنواع الشاي في علاج الإمساك ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويعد شرب السوائل الدافئة طريقة رائعة لإدخال المزيد من الماء إلى الجسم ، كما أن الحفاظ على ترطيب الجسم طريقة طبيعية قوية لتخفيف الإمساك.

الماء الزائد في البراز يجعله أكثر ليونة ويساعده على المرور بشكل أكثر سلاسة في الواقع ، نقص السوائل هو سبب شائع للإمساك.

قد يؤدي دفء الشاي أيضًا إلى تحفيز الجهاز الهضمي وتخفيف الأعراض.

قد يلعب التوتر دورًا إضافيًا كما أن الإجهاد يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

المصدر: elbalad

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