علاج الرمد الربيعي .. أهم الأدوية والطرق الطبيعية



علاج الرمد الربيعي علاج الرمد الربيعي

ينتشر الرمد الربيعي أو التهاب الملتحمة الربيعي خلال فصلى الربيع والصيف بحدوث تورم وانتفاخ في البطانة الخارجية للعينين والشعور بالحكة والالم فى العين واحمرار الجزء الداخلى أو الخارجي، وذلك بسبب رد فعل تحسسي وطويل الأمد "مزمن".



ونقدم لكم طرق علاج الرمد الربيعي بالمنزل وبالادوية ، وفقا لما ذكرته الموسوعة الطبية " medlineplus "



علاج الرمد الربيعي

هناك مجموع من الخطوات عليك الالتزام بها حتى تتمكن من علاج الرمد الربيعي أو التهاب الملتحمة الربيعي:

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تجنب فرك العينين لأن هذا قد يزيد من تهيجهما.قد تكون الكمادات الباردة (قطعة قماش نظيفة مبللة بالماء البارد ثم توضع فوق العين المغلقة) مهدئة.قد تساعد قطرات التزليق في تهدئة العين.إذا لم تساعد إجراءات الرعاية المنزلية ، قد تحتاج إلى العلاج من قبل الطبيب ، وقد يشمل العلاج:مضادات الهيستامين أو القطرات المضادة للالتهابات التي توضع في العينقطرات العين التي تمنع نوعًا من خلايا الدم البيضاء يسمى الخلايا البدينة من إفراز الهيستامين (قد يساعد في منع الهجمات المستقبلية)الستيرويدات الخفيفة التي توضع مباشرة على سطح العين (للتفاعلات الشديدة)تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الشكل الخفيف من السيكلوسبورين ، وهو دواء مضاد للسرطان ، قد يكون مفيدًا في النوبات الحادة. قد يساعد أيضًا في منع التكرار.التوقعاتتستمر الحالة بمرور الوقت وتصبح مزمنة ويزداد الأمر سوءًا خلال مواسم معينة من العام ، وغالبًا في فصلي الربيع والصيف وقد يوفر العلاج الراحة.