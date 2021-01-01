خطأ قاتل .. كواليس وأسباب سقوط عقار جسر السويس



سقوط عقار جسر السويس سقوط عقار جسر السويس

في ساعة متأخرة من الليل، تشير العقارب لـ الثالثة فجرًا لتسجل مصر حادثة لم تكن في الحسبان، بعد انهيار برج سكني بشكل مرعب، في أعقاب ما حدث من تصادم قطارين أمس في سوهاج ليكون يومًا ثقيلًا على الشعب أجمع.



استيقظ المصريون على واقعة عقار جسر السويس المنهار، الذي سقط بالكامل بسكانه في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، وهو عقار مكون من بدروم وأرضي و٩ طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب (حي السلام 1).



ما يقرب من 40 سيارة إسعاف و20 سيارة حماية مدنية في محيط عقار جسر السويس المنهار، لانتشال جثث الضحايا من تحت أنقاض العقار، وإنقاذ من هم مازالوا على قيد الحياة ونقلهم لمستشفى السلام، إلا أن الأمر لم يكن بهذه السهولة، فمازالت قوات الحماية المدنية تستكمل رفع الأنقاض وانتشال الجثث وانقاذ الأحياء منذ ساعات طويلة.

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وحتى الآن نقل 23 حالة إصابة إلى مستشفى السلام و5 حالات وفاة وجارٍ البحث عن وجود أشخاص تحت الأنقاض.سبب انهيار عقار جسر السويسحتى الآن لم يصدر بيان رسمي أو تصريح ينهي الجدل بشأن سبب انهيار عقار جسر السويس، إلا أن الكثير من الشهود في المنطقة والناجين من العقار أكدوا أن العقار ظهرت به شروخ قبل يومين، وغادره بعض سكانه فيما بقيت الأغلبية العظمى منهم داخله لعدم توافر مساكن بديلة.كما أكد الأهالي في موقع حادث انهيار عقار جسر السويس أن العقار لم يكن سكنيا بالكامل وأن أول طابقين منه كانا مصنعين للملابس، وأن صاحب المصنع قام بأعمال صيانة طالت بعض الأعمدة بالعقار مما أدى إلى حدوث ميل وشروخ بالمبنى حتى انهار بشكل كامل.تحقيق عاجلبعد الواقعة المؤسفة وارتفاع عدد ضحايا عقار جسر السويس المنهار، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بفتح تحقيق عاجل في حادث انهيار العقار ، ومن جانبه قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة.إنقاذ 18 حالة تحت الأنقاضكما أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، خروج ١٨ حالة من مصابى عقار السلام المنهار من المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم ، مشيرًا إلى استقرار حالة المصابين الستة الباقين واستمرار تلقيهم للعلاج بالمستشفى.ووجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم ، مؤكدا أنه فور وقوع الحادث تم رفع حالة الطوارئ القصوى بالمستشفى وتواجد جميع الفرق الطبية لتقديم الخدمة الصحية للمصابين مشيرًا إلى توافر كافة المستلزمات الطبية بالمستشفى.