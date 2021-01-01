حقيقة تمرد محمد الننى على منتخب مصر خلال مباراة كينيا



محمد الننى محمد الننى

كشف مصدر بمنتخب مصر الأول حقيقة رفض محمد الننى، نجم الأرسنال الإنجليزى، إجراء عمليات الإحماء فى الشوط الثانى للنزول بديلا فى المباراة اعتراضا على عدم الدفع به مثلما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية.



وقال المصدر إن الننى لم يعترض على جلوسه احتياطيا وشارك فى عمليات الإحماء على فترتين، خاصة أن لوائح كاف تكفل جلوس 12 لاعبا على مقاعد البدلاء وتقوم مجموعة من 6 لاعبين بالتسخين ومثلها المجموعة الأخرى والننى شارك فى المجموعتين.



وأكد المصدر لـ"صدى البلد" أن عدم مشاركة الننى فى المباراة وجهة نظر فنية واللاعب لم يعترض عليها، مطالبا الجميع بتحرى الدقة فيما ينشر عن منتخب مصر.

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وكان منتخب مصر حسم بطاقة التأهل لكأس أمم أفريقيا المقبلة بالكاميرون عقب التعادل مع كينيا إيجابيا بهدف لكل منهما بالعاصمة نيروبى الخميس الماضى.ويلتقى منتخب مصر بقيادة حسام البدرى مع جزر القمر فى الجولة الأخيرة الاثنين المقبل باستاد القاهرة فى لقاء تحصيل حاصل للفراعنة.