خطوة لبيع محمد عواد.. حارس الزمالك المعار يعود للفريق نهاية الموسم

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خطوة لبيع محمد عواد

استقر مسؤولو نادي الزمالك بالاتفاق مع الجهاز الفني على عودة محمد صبحي حارس مرمى الفريق المعار لنادي الإتحاد السكندري عقب نهاية إعارته لزعيم الثغر.

جاء قرار الزمالك بعودة صبحي تمهيدا لبيع محمد عواد حارس مرمى الفريق الثالث في الفترة المقبلة في ظل عدمة مشاركته مع الفريق.

وقدم محمد صبحي مستويات متميزة مع الفريق السكندري في الفترة الماضية ويعد الحارس الأساسي للفريق منذ انتقاله لصفوف الاتحاد.

المصدر: elbalad

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