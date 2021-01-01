استقر مسؤولو نادي الزمالك بالاتفاق مع الجهاز الفني على عودة محمد صبحي حارس مرمى الفريق المعار لنادي الإتحاد السكندري عقب نهاية إعارته لزعيم الثغر.
جاء قرار الزمالك بعودة صبحي تمهيدا لبيع محمد عواد حارس مرمى الفريق الثالث في الفترة المقبلة في ظل عدمة مشاركته مع الفريق.
وقدم محمد صبحي مستويات متميزة مع الفريق السكندري في الفترة الماضية ويعد الحارس الأساسي للفريق منذ انتقاله لصفوف الاتحاد.
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التعليقات على خطوة لبيع محمد عواد.. حارس الزمالك المعار يعود للفريق نهاية الموسم
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