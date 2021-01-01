ريال مدريد يرفض عودة كريستيانو رونالدو

أكد تقرير صحفي أن مجلس إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز رئيس النادي، يرفض عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس، إلى صفوف الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت صحيفة " ماركا" الإسبانية، أن كريستيانو رونالدو لاعب فريق رونالدو قد يرغب في العودة إلى ريال مدريد، بعد الفشل في التتويج مع يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي على التوالي، لكن إدارة الميرنجي لا تفكر في هذا السيناريو.
وأضافت الصحيفة، أن إدارة ريال مدريد تفضل إنفاق الأموال في التعاقد مع مواهب شابة مثل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وإيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.
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