ريال مدريد يرفض عودة كريستيانو رونالدو

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كريستيانو رونالدو

أكد تقرير صحفي أن مجلس إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز رئيس النادي، يرفض عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس، إلى صفوف الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة " ماركا" الإسبانية، أن كريستيانو رونالدو لاعب فريق رونالدو قد يرغب في العودة إلى ريال مدريد، بعد الفشل في التتويج مع يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي على التوالي، لكن إدارة الميرنجي لا تفكر في هذا السيناريو.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة ريال مدريد تفضل إنفاق الأموال في التعاقد مع مواهب شابة مثل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وإيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.

كان كريستيانو رونالدو انضم إلى يوفنتوس في صيف 2018، قادما من ريال مدريد، في صفقة بلغت قيمتها نحو 100 مليون يورو.

ويتصدر كريستيانو رونالدو جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 23 هدفا، بفارق 4 أهداف عن روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

المصدر: صحيفة " ماركا" الإسبانية

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