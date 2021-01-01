المهلة انتهت.. اتحاد الكرة يتجه لفسخ العقد مع شركة الـ var

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يعقد مسؤولو اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة جلسة مع الشركة الإسبانية المسؤولة عن ملف تقنية الفيديو المعروفة ب var خلال الساعات المقبلة.



وينتظر مسؤولو اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة الانتهاء من مباراة منتخب مصر الوطني أمام جزر القمر بعد غد الاثنين فى تصفيات أمم إفريقيا في الكاميرون من أجل حسم ملف تقنية الفيديو.



وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية إنه كان محددا عقد جلسة يوم الأحد الماضى من اجل حسم الأمور، وعقد جلسة بين مسئولى الجبلاية والشركة الإسبانية، من أجل حسم جميع الأمور، ومنها معسكر حكام الـ var والوفاء بالوعود لإنهاء جميع أزمات تفادى أخطاء تقنية الفيديو" إلا أن انشغال اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة بمواجهة الفراعنة الكبار بنظيره منتخب كينيا حال دون ذلك.

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وأشار إلى أن الامور تتجه نحو فسخ العقد مع الشركة الإسبانية المسئولة عن ملف تقنية الفيديو المعروفة بـ var وتغييرها بإحدى الشركات العالمية على رأس أولوياته.وأضاف: المهلة المحددة سلفا لمدة شهرين، من أجل الانتهاء من جميع الأخطاء الصادرة فى مباريات الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية انتهت دون وفاء الشركة الإسبانية المسئولة عن تقنية الفيديو المعروفة بـ var بوعودها سوف يتم فسخ التعاقد معها".وشدد المصدر على وجود أزمة بين اتحاد الكرة والشركة الإسبانية فى الوقت الراهن بعد عدم توفير الأخيرة معدات المعسكر التدريبي السومليتر الذى كان مقررا إقامته خلال فترة التوقف الدولية بداية من ٢٠ إلى نهاية مارس الجاري.يذكر ان وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة، كشف فى وقت سابق عن مصير إقامة معسكر حكام تقنية الفيديو المعروفة بـ var فى قادم الأيام.وقال وجيه أحمد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "ننتظر موافقة الشركة الإسبانية المسؤولة عن ملف الـ var ، للانتهاء من استعدادات معسكر حكام الفيديو خلال فترة التوقف الدولى من يوم ٢٠ وحتى نهاية شهر مارس الجاري".وأضاف: "لجنة الحكام الرئيسية في الجبلاية لا تتعامل سوى مع الشركة الإسبانية المسئولة عن تقنية الفيديو فى المسابقات المحلية وفقا لتعليمات اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة".وشدد على أن لجنة الحكام الرئيسية في الجبلاية تستعد لتجهيز المزيد من الحكام للحصول على رخصة حكام الفيديو تمهيدا للاستعانة بخدماتهم فى مختلف المسابقات المحلية.ولفت إلى أن لجنة الحكام فى الوقت الراهن تعتمد اعتمادا كليا على قضاة الملاعب الحاصلين على رخصة تقنية الفيديو المعروفة بـ var فى المشاركة بإدارة منافسات بطولة الدوري المحلى وكأس مصر.