الحكومة تعلن تفاصيل تعويضات المتوفين والمصابين فى حادث قطارى سوهاج



حادث قطارى سوهاج حادث قطارى سوهاج

قالت نيفين القباج ان الرئيس السيسي وجه بسرعة صرف التعويضات لمصابي ومتوفين حادث قطاري سوهاج وتقديم كافة سبل الرعاية الصحية والنفسية وتأمينهم بجميع انواع الغذاء .



واعلنت الوزير عن تعويضات مصابي ومتوفين الحادث مؤكدة انه سيتم صرف 100 ألف جنيه لكل اسرة المتوفي من التضامن الاحتماعي ، والصرف سيكون خلالاقل من اسبوع ، وسيتم صرف تعويضات العجز الكلي بواقع ١٠٠ الف ، ومعاش شهري.



وأضافت أن المصابين بعجز فوق ٥٠٪؜، سيكون التعويض ٧٥ الف جنيه ، و تحت الـ٥٠ ٪؜ تدرج نسبة المستحق من ٤٠ الف حتي ٧٥ الف حسب الإصابة .

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وبالنسبة لصرف تعويضات للمصابين قالت ان التعويضات تعتمد على حجم الإصابة فمن يقضي اكثر من ٧٢ ساعة فى المستشفى سيكون ٢٠ الف جنيه الى ٤٠ الف جنيه ام ان قضي اقل من ٧٢ ساعة سيصرف بحد أقصي ١٠ الف جنيه بحد ادني ٥ الاف جنيه ، وتصرف في نفس اليوم.