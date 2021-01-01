قالت نيفين القباج ان الرئيس السيسي وجه بسرعة صرف التعويضات لمصابي ومتوفين حادث قطاري سوهاج وتقديم كافة سبل الرعاية الصحية والنفسية وتأمينهم بجميع انواع الغذاء .
واعلنت الوزير عن تعويضات مصابي ومتوفين الحادث مؤكدة انه سيتم صرف 100 ألف جنيه لكل اسرة المتوفي من التضامن الاحتماعي ، والصرف سيكون خلالاقل من اسبوع ، وسيتم صرف تعويضات العجز الكلي بواقع ١٠٠ الف ، ومعاش شهري.
وأضافت أن المصابين بعجز فوق ٥٠٪، سيكون التعويض ٧٥ الف جنيه ، و تحت الـ٥٠ ٪ تدرج نسبة المستحق من ٤٠ الف حتي ٧٥ الف حسب الإصابة .
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التعليقات على الحكومة تعلن تفاصيل تعويضات المتوفين والمصابين فى حادث قطارى سوهاج
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