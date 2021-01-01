أسباب الإصابة بـ الانزلاق الغضروفي.. وتمارين تساعدك على الوقاية

أسباب الإصابة بـ الانزلاق الغضروفي
قد نشعر بوجع لا يحتمل في فقرات الظهر الأمر الذي يجعلنا نذهب للطبيب وبعد إجراء الأشعة نجد ان تشخيص الطبيب الانزلاق الغضروفي، وقد يكون السبب وراء الإنزلاق الغضروفي مختلف من شخص لآخر بحسب طبيعة عمله او لايف ستايل حياته.
وان كنت شخص رياضي وتمارس الرياضة وبالأخص رفع الأثقال فقد تكون أكثر عرضة لمشاكل الإنزلاق الغضروفي، واتي قد تسبب ك الألم الشديد والذي يظهر غالبا في الليل.
وعلق معتز القيعي اخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، انه الإنزلاق الغضروفي هو خروج المادة الهلامية الموجودة في القرص الغضروفي، المتواجد في فقرات الظهر القطنية، مما يسبب ضغطا على الأعصاب المقابلة لها، ومن ثم الشعور بالألم.
وتابع القيعي في منشور له عبر حسابه ارسمي على إنستجرام، ان من ابرز أعراض الإنزلاق الغضروفي آلام شديدة في أسفل الظهر وأسفل الساق وعدم القدرة على المشي أو الوقوف بشكل طبيعي، وهناك العديد من الأسباب وراء الإنزلاق الغضروفي، وتشمل :
1- عدم ممارسة الرياضة المقوية للعضلات وخاصة عضلات الظهر.
2- ضعف العضلات لأسباب وراثية.
3- حمل الأثقال بطريقة خاطئة وتركيزها على منطقة الظهر مما يعرض فقرات الظهر للتحميل الزائد والإصابة.
4- عند التصادم.
5- تقدم العمر.
6- زيادة الوزن.
7- التدخين.
وتابع القيعي، انه يمكن الوقاية من الإصابة بـ الإنزلاق الغضروفي عبر ممارسة بعض التمارين البسيطة، ومن أهمها:
1- ممارسة التمارين الرياضيه المقويه لعضلات الظهر، والتي تساعد على دعم فقرات العمود الفقري وتخفيف التحميل عليها وذلك تحت إشراف مدربين متخصصين.
2- ممارسة تمارين الكارديو بهدف تخفيف الوزن تعتبر جزء من الحماية من كثير من الإصابات، وذلك لأن الوزن الزائد يؤدي إلى تحميل إضافي على الظهر والفقرات.
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