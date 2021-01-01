حقيقة خناقة طارق حامد وعمرو السولية في مباراة مصر وكينيا



طارق حامد وعمرو السولية طارق حامد وعمرو السولية

كشف اتحاد الكرة عن حقيقة المشادة التي نشبت بين ثنائي منتخب مصر الوطنى طارق حامد وعمرو السولية فى مباراة كينيا.



كان منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام البدري تعادل مع كينيا فى نيروبي بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما يوم الخميس الماضي ضمن تصفيات أمم إفريقيا في الكاميرون.



ويلتقى منتخب مصر نظيره جزر القمر بعد غد الاثنين ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

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وقال مسئول في الجبلاية "الحديث عن نشوب خناقة بين السولية وطارق حامد كلام فارغ ولم يحدث على الإطلاق".ولفت إلى أن الأجواء داخل صفوف منتخب مصر تتسم بالهدوء والتركيز بعيدا عن وجود أي مشاحنات، مشيرا إلى أن لاعبي الأهلي والزمالك علاقتهم جيدة داخل المستطيل الأخضر وخارج الملعب.وشدد على أن تركيز لاعبي المنتخب فى الوقت الراهن ينصب حول تقديم مستوى أداء قوى فى مباراة جزر القمر بعدما واجه الفراعنة الكبار انتقادات حول مستوى الأداء أمام كينيا.ويتصدر منتخب مصر مجموعته فى تصفيات أمم أفريقيا بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة برصيد 9 نقاط ويحل خلفه منتخب جزر القمر ب 9 نقاط فى المركز الثانى ومنتخب كينيا ثالثا بـ 4 نقاط فيما يتذيل منتخب توجو الترتيب بقطتين.