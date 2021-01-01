نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة ورقيًا خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021.
اقرأ ايضا :حقيقة إجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة ورقيا
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدا أنه لا صحة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة ورقيًا خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021
وأوضح أنه سيتم إجراء امتحانات طلاب الشهادة الثانوية العامة إلكترونيًا على التابلت، بلجان في المدارس، وستقيس أسئلة الامتحانات - وفق نظام التقييم الجديد - نواتج التعلم لدى الطلاب بعيدًا عن الحفظ، مع الإشارة إلى إجراء تجارب لاختبارات الطلاب، مرتين في شهر أبريل ومايو من داخل المدارس لدراسة كفاءة الشبكات وشرائح الطلاب، وذلك بهدف اختبار المنظومة، وكذلك تحديد المشكلات وحلها تمهيدًا لإجراء اختبارات تجريبية في شهر يونيو كمحاكاة للاختبارات النهائية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على كيف ستجري التعليم امتحانات الثانوية العامة ورقيًا أم إلكترونيا.. الوزراء يجيب
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق