بينهم مسئولون أمنيون.. مصرع 5 أشخاص في غرق قارب بالسودان

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مصرع 5 أشخاص في غرق قارب بالسودان

لقي 5 سودانيين مصرعهم، من بينهم مسئولون أمنيون، وذلك في غرق عبارة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكرت وسائل الإعلام، أن الوفد الأمني انطلق من منطقة حلفا باتجاه معبر أرقين للمشاركة في استقبال وزير الداخلية السوداني.

فيما ذكرت فضائية العربية أن سوء الأحوال الجوية تسبب في غرق القارب.

وأضافت أن بعض من كانوا على متن القارب تمكنوا من النجاة.

المصدر: العربية

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