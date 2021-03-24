

أسعار العملات الأجنبية فى ختام تعاملات الأسبوع أسعار العملات الأجنبية فى ختام تعاملات الأسبوع

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الجمعة 26 مارس 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي المصري.



وسجل سعر صرف الدولار في تعاملات اليوم 15.67جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع .



أسعار العملات الأجنبية

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