أسعار العملات الأجنبية فى ختام تعاملات الأسبوع

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أسعار العملات الأجنبية فى ختام تعاملات الأسبوع

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الجمعة 26 مارس 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي المصري.

وسجل سعر صرف الدولار في تعاملات اليوم 15.67جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية

سجل سعر اليورو 18.47 جنيه للشراء و18.65 جنيه للبيع .

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.42 جنيه للشراء و 21.66 جنيه للبيع .

وسجل الفرنك السويسرى 16.69 جنيه للشراء و 16.89 جنيه للبيع .

واستقرت كورنا سويدية 1.81جنيه للشراء و1.83 جنيه للبيع .
أسعار العملات الآسيوية اليوم

وسجل ين يابانى نحو 14.35جنيه للشراء و 14.50جنيه للبيع.

وبلغ اليوان الصينى عند 2.39جنيه للشراء و2.41 جنيه للبيع.

المصدر: صدى البلد

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