

استقرار أسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم استقرار أسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم

استقرت أسعار الذهب فى مصر اليوم خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 27 من مارس 2021، ليسجل الجرام من عيار 21 الأكثر تداولا 762 جنيها، وفقا لموقع ايجيبت جولد برايس.



فيما بلغ سعر الجرام عيار 24، وهو الأغلى سعرا، نحو 871 جنيها.



ووصل سعر الجرام عيار 18 حوالى 653 جنيهًا.

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وسجل سعر الجنيه الذهب 6096 جنيهًا.بينما سجل سعر الذهب عالميا 1754 دولار للاوقية.وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.