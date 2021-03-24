يعرض "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 27 -3-2021، وفقا لما أعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي بآخر تحديث لها.
ووصل سعر الكيلو الواحد من الطماطم إلى 1.9 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 2.3 جنيه للكيلو، والبصل إلى 5 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الكوسة 5 جنيهات، والجزر بدون عروش 2.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 12 جنيها للكيلو كأعلى سعر.
ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 4.5 جنيه للكيلو، والرومي بـ 4.5 جنيه للكيلو الواحد، والأبيض بـ 4.5 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 5.5 جنيه، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 5.5 جنيه، والألوان بـ 18 جنيهًا للكيلو الواحد، بالإضافة إلى الملوخية بـ 7 جنيهات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 27 مارس 2021.. تعرف عليها
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق