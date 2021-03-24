

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 27 مارس 2021.. تعرف عليها أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 27 مارس 2021.. تعرف عليها

يعرض "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 27 -3-2021، وفقا لما أعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي بآخر تحديث لها.



ووصل سعر الكيلو الواحد من الطماطم إلى 1.9 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 2.3 جنيه للكيلو، والبصل إلى 5 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الكوسة 5 جنيهات، والجزر بدون عروش 2.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 12 جنيها للكيلو كأعلى سعر.



ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 4.5 جنيه للكيلو، والرومي بـ 4.5 جنيه للكيلو الواحد، والأبيض بـ 4.5 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 5.5 جنيه، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 5.5 جنيه، والألوان بـ 18 جنيهًا للكيلو الواحد، بالإضافة إلى الملوخية بـ 7 جنيهات.

قد يعجبك أيضا...

وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 4.5 جنيه، والبلدي 4 جنيهات، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها إلى 5 جنيهات، والثوم بـ 8.5 جنيه، والسبانخ بـ 5 جنيهات، والقلقاس بـ 6.5 جنيه.أما أسعار الفاكهة، فوصل سعر كيلو البرتقال البلدي إلى 4.5 جنيه للكيلو، والسكري إلى 4.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة بـ 7 جنيهات، والليمون البلدي بـ 16 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها.