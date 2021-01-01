

الصور الأولى للسيارة هوندا سيفيك 2022 بالشكل الجديد الصور الأولى للسيارة هوندا سيفيك 2022 بالشكل الجديد

تسربت صور جديدة للسيارة هوندا سيفيك honda civic 2022 بدون تمويهات قبل الطرح الرسمي المتوقع خلال الاشهر القادمة و من الواضح أن هوندا سيفيك honda civic 2022 تسير على خطى هوندا أكورد، حيث تأتي بتصميم أكثر تحفظًا بدءً من الأمام مع شبك صغير بارز يُحاط بها مصابيح أمامية أصغر، مع مآخذ هواء واسعة منخفضة، وفتحات مصابيح ضباب على شكل حرف C.



لم تكشف هوندا بعد عن الكثير من التفاصيل، لكنها ستتوفر بإصدارات سيدان وهاتشباك، ويُتوقع ألا يحدث تغيير في المحركات والتي تشتمل على محرك بأربعة أسطوانات سعة 2.0 لتر بقوة 158 حصان وعزم دوران 187 نيوتن.متر، أو محرك بأربعة أسطوانات تيربو سعة 1.5 لتر بقوة 174 حصان و220 نيوتن.متر من عزم الدوران.



تتمتع السيارة أيضًا بهيكل انسيابي في حين أظهرت صور سابقة أن السيارة ستحصل على سقف مائل بلطف، مع واجهة خلفية بمصابيح خلفية كبيرة وغطاء صندوق خلفي مع جناح مدمج و أكدت هوندا أيضًا خططها لإطلاق نسخ Si وتايب آر، والتي نتوقع أن تحصل على محركات تيربو سعة 1.5 و2.0 لتر بأربعة أسطوانات بقوة 205 و306 حصان على الترتيب.

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لم تكشف هوندا عن الكثير من التفاصيل حول هوندا سيفيك 2022 honda civic ، لكنها ستتوفر بإصدارات سيدان وهاتشباك، و من المتوقع ان لا يحدث تغيير في المحركات والتي تشتمل على محرك بأربعة أسطوانات سعة 2000 سي سي بقوة 158 حصان وعزم دوران 187 نيوتن.متر، أو محرك بأربعة أسطوانات تيربو سعة 1500 سي سي بقوة 174 حصان و220 نيوتن.متر.