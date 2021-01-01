

تويوتا فورتشنر 2021 الشكل الجديد تقترب من السوق المصرية.. صور تويوتا فورتشنر 2021 الشكل الجديد تقترب من السوق المصرية.. صور

من المنتظر طرح تويوتا فورتشنر الشكل الجديد قريبا في مصر قبل نهاية شهر مارس الجاري، ومن المتوقع أن يتم طرحها في الغردقة نهاية مارس، ولم تختلف النسخة فيس ليفت من فورتشنر عن النسخة الحالية بشكل كبير.



وتم تغيير بعض تصميم السيارة تويوتا فورتشنرtoyota fortuner 2021 الشكل الجديد، خاصة في شكل الشبكة الأمامية وتغيير مواقع كشافات الشبورة الأمامية مع المصابيح الأمامية الليد بتصميم جديد وتعديلات في الاكصدامات الأمامية مع عجلات ذات تصميم جديد بواقع 18 بوصة مع مصابيح ليد خلفية.



وتقدم تويوتا فورتشنر الشكل الجديد toyota fortuner 2021 في مصر في بمحركين الأول محرك 2700 سي سي بقوة 163 حصانا وعزم دوران 245 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، وهناك نسخة بمحرك 4000 سي سي بقوة 234 حصان وعزم دوران 376 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

قد يعجبك أيضا...

ومن المتوقع حصول السيارة تويوتا فورتشنرtoyota fortuner 2021 على نظام معلومات وترفيه جديد مع شاشة 9 بوصة تاتش ونظامي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو وشحن لاسلكي للهواتف واضاءة ليد داخلية وتعديل كهربائي للمقاعد و7 ايرباج وفرامل مانعة للانغلاق وزر لتشغيل المحرك والتحكم الأوتوماتيكي في الطقس.وتأتي النسخة الحالية من تويوتا فورتشنر ببرنامج التوازن الإلكترونيESP، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وجنوط رياضية 18 بوصة، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وشاشة وسائط 7 بوصة، ونظام صوتي ذكي مكون من 6 سماعات.سعر تويوتا فورتشنر الجيل الحالي في مصر:- أوتوماتيك 2X4 2021 بسعة محرك 2700 CC وبسعر 749,900 جنيه- أوتوماتيك 4X4 2021 بسعة محرك 2700 CC وبسعر 809,900 جنيه- أوتوماتيك 4X4 2021 بسعة محرك 4000 CC وبسعر 914,900 جنيه