من المنتظر طرح تويوتا فورتشنر الشكل الجديد قريبا في مصر قبل نهاية شهر مارس الجاري، ومن المتوقع أن يتم طرحها في الغردقة نهاية مارس، ولم تختلف النسخة فيس ليفت من فورتشنر عن النسخة الحالية بشكل كبير.
وتم تغيير بعض تصميم السيارة تويوتا فورتشنرtoyota fortuner 2021 الشكل الجديد، خاصة في شكل الشبكة الأمامية وتغيير مواقع كشافات الشبورة الأمامية مع المصابيح الأمامية الليد بتصميم جديد وتعديلات في الاكصدامات الأمامية مع عجلات ذات تصميم جديد بواقع 18 بوصة مع مصابيح ليد خلفية.
وتقدم تويوتا فورتشنر الشكل الجديد toyota fortuner 2021 في مصر في بمحركين الأول محرك 2700 سي سي بقوة 163 حصانا وعزم دوران 245 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، وهناك نسخة بمحرك 4000 سي سي بقوة 234 حصان وعزم دوران 376 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تويوتا فورتشنر 2021 الشكل الجديد تقترب من السوق المصرية.. صور
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق