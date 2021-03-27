

سعر الريال السعودى اليوم السبت 27-3-2021 سعر الريال السعودى اليوم السبت 27-3-2021

يرصد لكم موقع " الدستور" سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 27 مارس 2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.



وتشير البيانات إلى وجود تغيرات طفيفة في أسعار الريال السعودي اليوم السبت 27 مارس 2021 مقابل اسعاره خلال أيام الأسبوع الماضية، كما أن التباينات بين أسعار الريال السعودي في البنوك محدودة بدرجة كبيرة.



ومازال يسيطر على سعر صرف الريال السعودي، حالة الاستقرار أمام الجنيه المصري في قطاع كبير من البنوك المحلية الأجنبية، مقابل التراجع النسبي في سعر صرف العملة السعودية في البنك الأهلي المتحد وبنك أبوظبي الأول.

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ويرصد "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم في مواجهة الجنيه المصري بالبنوك المحلية الأجنبية.أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 27 مارس 2021سعر الريال السعودي في البنك الأهليسعر الشراء: 4.15 سعر البيع: 4.20سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزيسعر الشراء: 4.18 سعر البيع: 4.21سعر الريال السعودي في بنك التجاري الدولي cibسعر الشراء: 4.15 سعر البيع: 4.21سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصرسعر الشراء: 4.15 سعر البيع 4:21 جنيه.سعر الريال في بنك البركةوصلت أسعار صرف العملة السعودية داخل شبكة فروع البنك الإسلامي “البركة”، عند 4.09 جنيه، و4.25 جنيه للشراء وللبيع، بنهاية تعاملات اليوم.سعر الريال في بنك الإسكندريةوبحسب شاشات التداول داخل البنوك وصل سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، لدى شبكة فروع بنك الإسكندرية، إلى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدوليوبلغ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري للأفراد والشركات عند 4.08، و4.22 جنيه للشراء والبيع.سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجيوفيما يخص مستويات صرف الريال أمام الجنيه المصري داخل البنك المصري الخليجي، بلغ 4.17 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع بنهاية التعاملات.