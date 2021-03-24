سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 16 سنتا ليبلغ 62.80 دولار

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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 16 سنتا ليبلغ 62.80 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 16 سنتا ليبلغ 62.80 دولار في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 62.96 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية ارتفع خام برنت 2.62 دولار ليبلغ 64.57 دولار للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.41 دولار ليبلغ 60.97 دولار للبرميل.

المصدر: الدستور

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