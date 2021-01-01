

سبب مهم يضاعف الاحتمالات.. هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا مرتين سبب مهم يضاعف الاحتمالات.. هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا مرتين

توصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق أو يعانون من الإرهاق هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.



وبحسب صحيفة «ديلي ميل»، وجد الباحثون أنه مقابل كل ساعة إضافية من النوم، تقل احتمالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 12٪، وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من الإرهاق يوميًا، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالفيروس بأكثر من الضعف.



يعتقد الفريق، بقيادة كلية بلومبرج للصحة العامة بجامعة جونز هوبكنز، في بالتيمور بولاية ماريلاند، أن هذه الظروف تضعف جهاز المناعة، مما يزيد من قابلية الإصابة بأمراض مثل كورونا.

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وربطت الأبحاث السابقة أن عدم كفاية النوم والإرهاق أثناء العمل مرتبطان بزيادة خطر الإصابة بالعدوى الفيروسية والبكتيرية.بالنسبة للدراسة الجديدة، التي نُشرت في مجلة BMJ Nutrition Prevention & Health، نظر الباحثون في نتائج مسح لعمال الرعاية الصحية الذين تعرضوا مرارًا وتكرارًا للمرضى المصابين بفيروس كورونا.أجري الاستطلاع، الذي استمر حوالي شهرين، من قبل العاملين في مجال الرعاية الصحية في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.سُئل العمال عن تفاصيل حول نمط حياتهم وصحتهم، والتي تتضمن مقدار النوم الذي حصلوا عليه والإرهاق من العمل.من بين 2884 من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين أجروا الاستطلاع، أفاد 568 منهم أنهم أصيبوا بـ COVID-19 في الماضي.وجد الباحثون أن حوالي 24% -واحد من كل أربعة من المصابين بـ COVID-19 – قالوا إنهم يواجهون صعوبات في النوم ليلاً مقارنة بنسبة 21% -أو واحد من كل خمسة- من أولئك الذين لم يصابوا بالعدوى.كذلك، أفاد حوالي 5.5٪ من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين أصيبوا بـ COVID-19 بأنهم يعانون من الإرهاق اليومي، مقارنة بنسبة 3٪ من العمال الذين لم يصابوا بالعدوى.أولئك الذين أبلغوا عن الإرهاق المتكرر كانوا أكثر عرضة بثلاث مرات للقول أن إصابتهم كانت شديدة، مقارنة بالعاملين الذين أصيبوا بالمرض ولكن لم يكن لديهم إرهاق متكرر.بالإضافة إلى ذلك، قال 18.2% من العمال الذين لم يمرضوا إنهم لم يتعرضوا للإرهاق أبدًا، مقارنة بـ 13.7% ممن عانوا من ذلك.وعلى الرغم من أن العوامل البيولوجية وراء زيادة الأرق والإرهاق من المخاطر لا تزال غير مؤكدة، يعتقد الباحثون أن كلا الحالتين تضعف جهاز المناعة، مما يزيد من احتمالات الإصابة بـ COVID-19وكتبوا: «أشارت هذه الدراسات إلى أن الإرهاق قد يكون علامة بشكل مباشر أو غير مباشر على الإصابة بالأمراض عن طريق الإجهاد المهني الذي يضعف جهاز المناعة ويغير مستويات الكورتيزول».ولخص الباحثون في النهاية دراستهم بـ «لقد وجدنا أن قلة النوم ليلاً، ومشاكل النوم الشديدة، وارتفاع مستوى الإرهاق قد تكون عوامل خطر لـ COVID-19».