تعرف على خريطة الطقس والظواهر الجوية حتى الخميس المقبل

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تعرف على خريطة الطقس والظواهر الجوية حتى الخميس المقبل

تنشر «بوابة أخبار اليوم» خريطة الظواهر الجوية المتوقعة من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بداية من السبت وحتى الخميس 1 أبريل.

السبت 27 مارس
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناةونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد واضطراب شديد فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، سرعة الرياح (80:70 كم / س) وارتفاع الأمواج من (3.5: 5.5 متر).

الأحد 28 مارس
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد واضطراب شديد فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، سرعة الرياح (85:75 كم / س) وارتفاع الأمواج من (5 - 6 متر)

الاثنين 29 مارس
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المفية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد

الثلاثاء 30 مارس
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

الأربعاء 31 مارس
فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (40% تقريبا) وشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الخميس 1 أبريل
شبورة مالية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المالية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء .

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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