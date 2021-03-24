تعرف على خريطة الطقس والظواهر الجوية حتى الخميس المقبل

تنشر «بوابة أخبار اليوم» خريطة الظواهر الجوية المتوقعة من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بداية من السبت وحتى الخميس 1 أبريل.
السبت 27 مارس
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناةونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد واضطراب شديد فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، سرعة الرياح (80:70 كم / س) وارتفاع الأمواج من (3.5: 5.5 متر).
الأحد 28 مارس
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد واضطراب شديد فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، سرعة الرياح (85:75 كم / س) وارتفاع الأمواج من (5 - 6 متر)
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