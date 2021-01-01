قالت السلطات إن وميضا غامضا أضاء السماء فوق أجزاء من شمال غرب المحيط الهادئ ليلة الخميس كان على الأرجح بقايا صاروخ "سبيس إكس" دخل الغلاف الجوي للأرض.
وظهر تيار الأضواء، الذي بدا مشابها لزخات الشهب، فوق أجزاء من ولاية أوريغون وواشنطن في حوالي الساعة 9 مساء، ما أدى إلى دهشة الشهود وإحداث بعض الارتباك فيما يتعلق بماهيته.
وأفادت التقارير بأن المرحلة الثانية من صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" فشلت في مهمة إزالة الحطام، في ما يسمى (deorbit burn) في وقت سابق من هذا الشهر واحترقت في الغلاف الجوي في حوالي الساعة 9 مساء.
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التعليقات على السلطات الأمريكية تكشف ماهية الأجسام الغامضة المضيئة التي أدهشت الجماهير
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