

"روسكوسموس" تنشر صورا للأرض التقطتها 3 أقمار في آن واحد "روسكوسموس" تنشر صورا للأرض التقطتها 3 أقمار في آن واحد

نشر دميتري روغوزين المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، صورا للأرض تم التقاطها في آن واحد بواسطة 3 أقمار أرصاد روسية.



وأشار روغوزين إلى أن الصور التقطت الأربعاء الماضي بواسطة الأقمار الصناعية "Electro-L رقم اثنين وثلاثة" وجهاز "Arktika-M" الأول في الفضاء، الذي يدور في مدار بيضاوي على ارتفاع 40 ألف كيلومتر.



وتضم مجموعة الأرصاد الجوية الروسية 6 أقمار، هي ثلاثة "Meteora-M"، واثنان "Electro-L"، وواحد "Arktika-M".