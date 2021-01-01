"روسكوسموس" تنشر صورا للأرض التقطتها 3 أقمار في آن واحد

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صورة الخبر: "روسكوسموس" تنشر صورا للأرض التقطتها 3 أقمار في آن واحد
"روسكوسموس" تنشر صورا للأرض التقطتها 3 أقمار في آن واحد

نشر دميتري روغوزين المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، صورا للأرض تم التقاطها في آن واحد بواسطة 3 أقمار أرصاد روسية.

وأشار روغوزين إلى أن الصور التقطت الأربعاء الماضي بواسطة الأقمار الصناعية "Electro-L رقم اثنين وثلاثة" وجهاز "Arktika-M" الأول في الفضاء، الذي يدور في مدار بيضاوي على ارتفاع 40 ألف كيلومتر.

وتضم مجموعة الأرصاد الجوية الروسية 6 أقمار، هي ثلاثة "Meteora-M"، واثنان "Electro-L"، وواحد "Arktika-M".

المصدر: روسيا اليوم

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