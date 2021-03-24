كشف باحثون أميركيون، عن أن النساء الحوامل اللاتي يشربن حتى كمية معتدلة من الكافيين يخاطرون بولادة طفل صغير الحجم، ووجدوا أن النساء الحوامل اللائي تناولن ما يعادل نصف كوب من القهوة يوميا في المتوسط كان لديهن أطفال أصغر قليلا من النساء الحوامل اللائي لم يتناولن المشروبات التي تحتوي على الكافيين.
ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية يمكن أن يؤدي صغر حجم المواليد إلى زيادة خطر إصابة الأطفال بالسمنة وأمراض القلب والسكري في وقت لاحق من حياتهم، وينصح الخبراء النساء الحوامل بالابتعاد تمامًا عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي ومشروبات الطاقة الغازية.
ونصح خبراء الصحة النساء الحوامل بالحد من تناولهن اليومي من الكافيين إلى 200 ملليجرام ، وهو ما يعادل تقريبًا كوبين من القهوة سريعة التحضير، لأن المستويات العالية من الكافيين أثناء الحمل يمكن أن تؤدي إلى انخفاض وزن الأطفال عند الولادة ، مما قد يزيد من مخاطر المشاكل الصحية في وقت لاحق من العمر كما أن الكثير من الكافيين يمكن أن يسبب الإجهاض.
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التعليقات على ديلى ميل: تناول الحوامل لمشروبات الكافيين يعرضهم لولادة أجنة صغيرة
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