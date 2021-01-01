بـ5 ملايين دولار.. بيع أول منزل على كوكب المريخ

تم بيع أول منزل رقمي في العالم، على كوكب المريخ يسمى ”Mars House”، بمبلغ 5 مليون دولارًا أمريكيًا تم تخيله على الكوكب الأحمر.
ووفقًا للتقرير الذي نشره موقع ”ديلي ميل” البريطاني، فالبيت الذي تخيلتة شركة ” Kirsten Kim ” للتصميمات الهندسية يتميز بجدران زجاجية ومفروشة، بالإضافة إلى منطقة لتناول الطعام والجلوس والنوم.
ولم يخطو البشر على سطح المريخ بعد، ولكن تم بيع مسكن مستقبلي على الكوكب الأحمر، كأحد أنواع التسويق فيما بعد، حيث من المقرر أن يتم تأسيس مدينة على الكوكب الأحمر بحلول عام 2100.
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