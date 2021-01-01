بـ5 ملايين دولار.. بيع أول منزل على كوكب المريخ

آخر الأخبارعلم وتقنية › بـ5 ملايين دولار.. بيع أول منزل على كوكب المريخ

صورة الخبر: بـ5 ملايين دولار.. بيع أول منزل على كوكب المريخ
بـ5 ملايين دولار.. بيع أول منزل على كوكب المريخ

تم بيع أول منزل رقمي في العالم، على كوكب المريخ يسمى ”Mars House”، بمبلغ 5 مليون دولارًا أمريكيًا تم تخيله على الكوكب الأحمر.

ووفقًا للتقرير الذي نشره موقع ”ديلي ميل” البريطاني، فالبيت الذي تخيلتة شركة ” Kirsten Kim ” للتصميمات الهندسية يتميز بجدران زجاجية ومفروشة، بالإضافة إلى منطقة لتناول الطعام والجلوس والنوم.

ولم يخطو البشر على سطح المريخ بعد، ولكن تم بيع مسكن مستقبلي على الكوكب الأحمر، كأحد أنواع التسويق فيما بعد، حيث من المقرر أن يتم تأسيس مدينة على الكوكب الأحمر بحلول عام 2100.

وتم إرسال الهيكل الافتراضي كملف ثلاثي الأبعاد إلى المشتري من قبل شركة ”Kirsten Kim”، التي قالت إنها صممته خلال وباء فيروس كورونا.

ويبدو أن المنزل يقع على قمة جبل على الكوكب الأحمر، مما يوفر للسكان مناظر خلابة للمناظر الطبيعية على كوكب المريخ.

يمكن للمستخدمين شراء قطع أرض افتراضية لإنشاء أعمال تجارية ومنازل رقمية فيما بعد، حيث يعتبر مشروع المستقبل الكثيرين من من يحلمون بالعيش على كوكب المريخ.

المصدر: السلطة

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بـ5 ملايين دولار.. بيع أول منزل على كوكب المريخ

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
28000

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager