مقتل شخصين بينهما مسلح وإصابة 8 آخرين في إطلاق نار بـ فيرجينيا الأمريكية

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إطلاق نار بـ فيرجينيا الأمريكية

لقي شخصان مصرعهما، من بينهما المسلح، وأصيب 8 آخرون في إطلاق نار تعرضت له منطقة فيرجينيا بيتش الأمريكية، ليلة الجمعة.

وقالت الشرطة في المدينة إن العدد الأولي للأشخاص الذين تعرضوا لإطلاق نار في فيرجينيا بيتش كان 10 أشخاص، من بينهم شخص قتلته الشرطة، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتم استدعاء الشرطة إلى المنطقة عقب سماع دوي إطلاق نار، بينما في نفس التوقيت ظهر دوي إطلاق نار في منطقة أخرى.

وأصيب ضابط شرطة خلال الاستجابة للبلاغ بعد أن صدمته سيارة، وذلك بجروح طفيفة وتم نقله إلى المستشفى.

وتجري السلطات تحقيقات للوقوف على أسباب الحادث.

المصدر: صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"

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