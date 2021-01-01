لقي شخصان مصرعهما، من بينهما المسلح، وأصيب 8 آخرون في إطلاق نار تعرضت له منطقة فيرجينيا بيتش الأمريكية، ليلة الجمعة.
وقالت الشرطة في المدينة إن العدد الأولي للأشخاص الذين تعرضوا لإطلاق نار في فيرجينيا بيتش كان 10 أشخاص، من بينهم شخص قتلته الشرطة، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتم استدعاء الشرطة إلى المنطقة عقب سماع دوي إطلاق نار، بينما في نفس التوقيت ظهر دوي إطلاق نار في منطقة أخرى.
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التعليقات على مقتل شخصين بينهما مسلح وإصابة 8 آخرين في إطلاق نار بـ فيرجينيا الأمريكية
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