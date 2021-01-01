الوضع الوبائي خطير.. دولة عربية تكشف تفشي كورونا وتنتظر أول دفعة من اللقاح الصيني



دولة عربية تكشف تفشي كورونا دولة عربية تكشف تفشي كورونا

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة صباح اليوم، السبت، عن وصول أول دفعة من اللقاح الصيني المضاد لـ"كورونا" الاثنين المقبل، على شكل مساعدة من الحكومة الصينية.



وأكد "الشخرة"، في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، أن دفعة جديدة من لقاح أسترازينيكا واللقاح الروسي تصل هذا الأسبوع أيضًا من موازنة وزارة الصحة.



وقال: "إن هذه اللقاحات تأتي تباعًا وستصلنا لقاحات أخرى خلال الأسابيع القادمة حتى نتمكن من تطعيم جميع المواطنين".

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وأفاد "الشخرة" بتلقي نحو 31 ألف مواطن للقاح خلال اليومين الماضيين وبما يشكل جميع فئات المجتمع، داعيًا المواطنين للتسجيل للتطعيم عبر منصة وزارة الصحة حتى تعطى الجرعات في وقتها.وبشأن الوضع الوبائي، أوضح "الشخرة" أن كل الطواقم الطبية تقوم بعملها على أكمل وجه، لا سيما وأن الوضع الوبائي صعب جدا، منوهًا إلى وجود 69 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي.وأضاف: "الحالات التي تظهر خلال اليومين الماضيين لا نعتمد فيها على الأرقام بسبب الإضرابات الموجودة في الطواقم الطبية، واليوم وغدا لن يتم سحب عينات ونتمنى أن يتعاون معنا الأطباء في ظل هذه الأرقام الموجودة في المستشفيات".وتابع بشأن إضراب الأطباء "نتمنى من نقابة الأطباء أن يكون موضوع الكورونا منعزلا عن المطالب والإضرابات ويجب حلها ونتمنى أن تحل في فترة قصيرة حتى نتمكن من ممارسة مهامنا"، مؤكدًا عدم سحب عينات اليوم بسبب الإضراب، موجهًا دعوة إلى النقابة والحكومة لحل المشكلة بأسرع وقتٍ ممكن.