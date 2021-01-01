أعلن وزير النقل التركي اليوم الجمعة، عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة على خلفية حادثة جنوح سفينة في قناة السويس.
ولفت الوزير التركي إلى أن تركيا تمتلك سفينة قادرة على تنفيذ عمليات كبيرة مثل إعادة التعويم.
في غضون ذلك، نفت شركة "شوي كيسن" اليابانية التي تملك سفينة الحاويات العملاقة الجانحة في قناة السويس اليوم الجمعة تقارير عن أنها تسعى لتعويم السفينة مساء غد.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على وزير النقل التركي: أنقرة مستعدة لتقديم المساعدة على خلفية حادثة جنوح سفينة في قناة السويس
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق