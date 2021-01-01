أصدر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، قرارا عاجلا يقضي بتمديد التعبئة العامة 6 أشهر والإغلاق التام 3 أيام خلال فترة الأعياد من 3ابريل وحتي 6ابريل لاحتواء جائحة كورونا (كوفيد-19).
وبحسب وسائل إعلام لبنانية؛ أكد الرئيس اللبناني ميشال عون على ضرورة التمديد نظرًا لازدياد أعداد الإصابات والوفيات على حد سواء، ولتحديد الوضعية الحالية للإصابات والوفيات واللقاحات لمواجهة الموجة الثالثة المتوقعة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .
كما أعلن كذلك عن تخصيص 50% من الاعتماد الاستثنائي المخصص لرئيس الجمهورية من موازنة العام 2021 أي 50 مليار ليرة لتُصرف للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت على أن يتم توزيعها وفقًا للأصول وبالتنسيق مع قيادة الجيش ومحافظ بيروت.
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التعليقات على دولة عربية تعلن الإغلاق العام بسبب كورونا
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