دولة عربية تعلن الإغلاق العام بسبب كورونا

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دولة عربية تعلن الإغلاق العام بسبب كورونا

أصدر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، قرارا عاجلا يقضي بتمديد التعبئة العامة 6 أشهر والإغلاق التام 3 أيام خلال فترة الأعياد من 3ابريل وحتي 6ابريل لاحتواء جائحة كورونا (كوفيد-19).

وبحسب وسائل إعلام لبنانية؛ أكد الرئيس اللبناني ميشال عون على ضرورة التمديد نظرًا لازدياد أعداد الإصابات والوفيات على حد سواء، ولتحديد الوضعية الحالية للإصابات والوفيات واللقاحات لمواجهة الموجة الثالثة المتوقعة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .

كما أعلن كذلك عن تخصيص 50% من الاعتماد الاستثنائي المخصص لرئيس الجمهورية من موازنة العام 2021 أي 50 مليار ليرة لتُصرف للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت على أن يتم توزيعها وفقًا للأصول وبالتنسيق مع قيادة الجيش ومحافظ بيروت.

من جهته، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في مستهل الاجتماع إن "انتشار كورونا يتزايد وهناك نسبة عالية من المواطنين لا يلتزمون بالإجراءات، بينما يبدو أننا على مشارف الموجة الثالثة ليس فقط في لبنان وإنما في العالم، وقد تكون أخطر من سابقاتها، وأتبنّى تمديد التعبئة العامة 6 أشهر جديدة تمتد لغاية نهاية سبتمبر"

ويأتي قرار الإغلاق في الأعياد المقبلة في لبنان، وتحديدا عيدي الفصح هذا الشهر والشهر المقبل (حسب اختلاف الطوائف المسيحية في لبنان)، إضافة إلى عيد الفطر المبارك، وذلك بعدما كانت فترة الأعياد الماضية، لا سيما عيدي الميلاد ورأس السنة التي اتخذ خلالها فتح البلاد، شهدت تزايدا كبيرا في أعداد المصابين نتيجة التجمعات وعدم التزام اللبنانيين بإجراءات الوقاية اللازمة.

المصدر: elbalad

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