شاهد.. لحظة اصطدام قطارين في سوهاج

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صورة الخبر: اصطدام قطارين في سوهاج
اصطدام قطارين في سوهاج

اصطدم منذ قليل، قطارين بمحافظة سوهاج ونتج عنه وقوع عدد من الضحايا بين إصابات ووفيات وجاري البحث عن باقي الركاب .

وجاءت التفاصيل وقوع حادث تصادم بين قطارين مكيفين، ووقوع ضحايا وذلك بعدما تلقى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، منذ دقائق إشارة باصطدام قطارين في قرية بنهو في طهطا، وأنه أمر بتحرك الإسعاف لمكان الحادث وكذلك باقي الأجهزة المعنية، وأنه غير متوفر أية معلومات حتى الوقت الحالي.

صورة الخبر: اصطدام قطارين في سوهاج

صورة الخبر: اصطدام قطارين في سوهاج

صورة الخبر: اصطدام قطارين في سوهاج

صورة الخبر: اصطدام قطارين في سوهاج

المصدر: elbalad

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