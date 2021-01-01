سن اليأس .. من الأسباب إلى الأعراض .. تفاصيل



سن اليأس سن اليأس

انقطاع الطمث هو عملية طبيعية تبدأ عند متوسط ​​عمر 50 عامًا. "والمعروف بسن اليإسيمثل نهاية الدورة الشهرية.



يحدث ذلك عندما يتوقف المبايض عن إنتاج البويضات وإفراز الهرمونات. يقال إن انقطاع الطمث قد حدث عندما لم يكن هناك حيض لمدة عام واحد. قال الدكتورفيشالي جوشي ، كبير أطباء التوليد وأمراض النساء ، مستشفى كوكيلابين أمباني ، مومباي ، "يُطلق عليه أيضًا التغيير" .



هناك ثلاث مراحل لانقطاع الطمث

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". إنه انتقال سن اليأس ، أو الوقت الذي يسبق دورتك الشهرية الأخيرة. يمكن أن تبدأ قبل 5-10 سنوات من انقطاع الطمثسن اليأس - عندما تمر المرأة 12 شهرًا على التوالي دون فترة ، يتم تشخيصها على أنها انقطاع الطمث.بعد انقطاع الطمث - هذه هي المدة التي تبدأ بعد عام واحد من آخر دورة شهريةالأسبابالشيخوخة الطبيعية - يرجع ذلك إلى انخفاض في وظيفة المبيض وهرمونات المبيضانقطاع الطمث الإجباري - يمكن أن يحدث هذا عندما تتم إزالة المبايض جراحيًا أو تتلف بعد العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي.الشيخوخة الطبيعية - يرجع ذلك إلى انخفاض في وظيفة المبيض وهرمونات المبيضانقطاع الطمث الإجباري - يمكن أن يحدث هذا عندما تتم إزالة المبايض جراحيًا أو تتلف بعد العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي.