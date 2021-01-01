سن اليأس .. من الأسباب إلى الأعراض .. تفاصيل

آخر الأخبارالأسرة والطفل › سن اليأس .. من الأسباب إلى الأعراض .. تفاصيل

صورة الخبر: سن اليأس
سن اليأس

انقطاع الطمث هو عملية طبيعية تبدأ عند متوسط ​​عمر 50 عامًا. "والمعروف بسن اليإسيمثل نهاية الدورة الشهرية.

يحدث ذلك عندما يتوقف المبايض عن إنتاج البويضات وإفراز الهرمونات. يقال إن انقطاع الطمث قد حدث عندما لم يكن هناك حيض لمدة عام واحد. قال الدكتورفيشالي جوشي ، كبير أطباء التوليد وأمراض النساء ، مستشفى كوكيلابين أمباني ، مومباي ، "يُطلق عليه أيضًا التغيير" .

هناك ثلاث مراحل لانقطاع الطمث

". إنه انتقال سن اليأس ، أو الوقت الذي يسبق دورتك الشهرية الأخيرة. يمكن أن تبدأ قبل 5-10 سنوات من انقطاع الطمث

سن اليأس - عندما تمر المرأة 12 شهرًا على التوالي دون فترة ، يتم تشخيصها على أنها انقطاع الطمث.

بعد انقطاع الطمث - هذه هي المدة التي تبدأ بعد عام واحد من آخر دورة شهرية

الأسباب
الشيخوخة الطبيعية - يرجع ذلك إلى انخفاض في وظيفة المبيض وهرمونات المبيض

انقطاع الطمث الإجباري - يمكن أن يحدث هذا عندما تتم إزالة المبايض جراحيًا أو تتلف بعد العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي.

الشيخوخة الطبيعية - يرجع ذلك إلى انخفاض في وظيفة المبيض وهرمونات المبيض

انقطاع الطمث الإجباري - يمكن أن يحدث هذا عندما تتم إزالة المبايض جراحيًا أو تتلف بعد العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سن اليأس .. من الأسباب إلى الأعراض .. تفاصيل

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
2580

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager