الديتوكس
يتسأل الكثير عن الديتوكس وطرق استخدامه لتنظيف الجسم من السموم ، ويعد اليدتوكس من افضل الطرق الصحية لشرب الماء وهو عبارة عن قارورة زجاجية مضاف إليها ماء واربع مكونات رئيسية الي هي .
1- شرائح ليمون
2- شرائح خيار .
3-ورق نعناع كم ورقه
4-شرايح برتقال .
وبالامكان استبدال المكونات اعلاه او الاظافه عليها حسب مامتوفر من فواكة ويفضل أن تكون حامضية نوعا ما.
⚘طريقة عمل الديتوكس⚘
يصنع ليلًا ويحفظ بالثلاجة لإ استخدامه باليوم التالي .
مدة صلاحيتها ٣ ايام فقط . .
ويفضل الاستمرار على شربه واستبدال الماء العادي به و(أثناء التمرينات الرياضية).
فوائد الديتوكس
1- يخلص الجسم من السموم وبتالي ينعكس على البشرة ويصفيها ويعطيها نضارة وصحة .
2- يحرق الدهون ويخلص الجسم من الكرش لذلك يعتبر دايت صحي ومضمون .
3 - والاهم ان هذا الخليط يصفي الكبد والأمعاء والرئة والكلى
التعليقات على فوائده وطرق استخدامه.. كل ما لا تعرفه عن الديتوكس
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