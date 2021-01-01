فوائده وطرق استخدامه.. كل ما لا تعرفه عن الديتوكس



الديتوكس الديتوكس

يتسأل الكثير عن الديتوكس وطرق استخدامه لتنظيف الجسم من السموم ، ويعد اليدتوكس من افضل الطرق الصحية لشرب الماء وهو عبارة عن قارورة زجاجية مضاف إليها ماء واربع مكونات رئيسية الي هي .



1- شرائح ليمون

2- شرائح خيار .



3-ورق نعناع كم ورقه

4-شرايح برتقال .

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وبالامكان استبدال المكونات اعلاه او الاظافه عليها حسب مامتوفر من فواكة ويفضل أن تكون حامضية نوعا ما.⚘طريقة عمل الديتوكس⚘يصنع ليلًا ويحفظ بالثلاجة لإ استخدامه باليوم التالي .مدة صلاحيتها ٣ ايام فقط . .ويفضل الاستمرار على شربه واستبدال الماء العادي به و(أثناء التمرينات الرياضية).فوائد الديتوكس1- يخلص الجسم من السموم وبتالي ينعكس على البشرة ويصفيها ويعطيها نضارة وصحة .2- يحرق الدهون ويخلص الجسم من الكرش لذلك يعتبر دايت صحي ومضمون .3 - والاهم ان هذا الخليط يصفي الكبد والأمعاء والرئة والكلى