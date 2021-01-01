5 أسباب تجعلك تتناول الكمثرى يوميا



الكمثرى الكمثرى

يقول المثل القديم "تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب". بينما نعلم أنه لا يمكننا مقارنة التفاح بالكمثرى ، سنفعل ذلك على أي حال. لأن الكمثرى صحية للغاية. نقدم لك خمسة أسباب تجعلك تأكل الكمثرى كل يوم.



من بين أشياء أخرى ، يمكنهم تعزيز جهاز المناعة لديك

يقول المثل القديم "تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب". بينما نعلم أنه لا يمكننا مقارنة التفاح بالكمثرى ، سنفعل ذلك على أي حال. لأن الكمثرى صحية للغاية. نقدم لك خمسة أسباب تجعلك تأكل الكمثرى كل يوم.



1- الكمثرى مفيدة للقلب والأوعية الدموية

هذا يرجع إلى الألياف الموجودة في الفاكهة. يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم.

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2. فرصة أقل للإصابة بمرض السكري من النوع 2بالإضافة إلى الألياف ، تحتوي الكمثرى أيضًا على مركبات الفلافانول ومبيدات الحشرات. يجتمع هؤلاء الثلاثة معًا لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2. ويرجع ذلك إلى قدرتها على زيادة مقاومة الأنسولين ، مما يسهل على جسمك امتصاص الأنسولين والجلوكوز في مجرى الدم.3. أقوى جهاز المناعةالكمثرى مليئة بمضادات الأكسدة مثل فيتامين سي والنحاس. تساعد مضادات الأكسدة هذه جهاز المناعة لديك على العمل بشكل أفضل ، وبالتالي تحميك بشكل أفضل من المرض. وفي الوقت الحاضر ، هذا أكثر من مجرد رفاهية. وإذا مرضت ، يمكن أن تساعدك الكمثرى على الشفاء بشكل أسرع.4. جيد لأمعائكتحتوي حبة الكمثرى المتوسطة على حوالي 20٪ من الألياف التي نحتاجها يوميًا. ، فإن الألياف مفيدة لجهازك الهضمي. تظل الألياف الموجودة في الكمثرى دون تغيير أثناء مرورها عبر الجهاز الهضمي. ومن فوائد ذلك أنه يغذي بكتيريا الأمعاء السليمة وينظف الأمعاء من الداخل. يعمل الكمثرى أيضًا كملين خفيف يمكن أن يساعد في علاج الإمساك.5. أسباب تجعل الكمثرى جيدة جدًا بالنسبة لك4. جيد لأمعائكتحتوي حبة الكمثرى المتوسطة على حوالي 20٪ من الألياف التي نحتاجها يوميًا. كما تعلم على الأرجح ، فإن الألياف مفيدة لجهازك الهضمي. تظل الألياف الموجودة في الكمثرى دون تغيير أثناء مرورها عبر الجهاز الهضمي. ومن فوائد ذلك أنه يغذي بكتيريا الأمعاء السليمة وينظف الأمعاء من الداخل. يعمل الكمثرى أيضًا كملين خفيف يمكن أن يساعد في علاج الإمساك.5. بشرة أفضلانسى كل الكريمات والأقنعة ، فقط تناولي المزيد من الكمثرى. تضمن الألياف الموجودة في الكمثرى أن مستوى السكر في الدم لا يتقلب كثيرًا مما يعني عدم تلف الكولاجين في بشرتك. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تساعد الكمثرى أيضًا في مكافحة التجاعيد. تحتوي الفاكهة أيضًا على مضادات الأكسدة مثل فيتامين سي وفيتامين ك والنحاس ، وكلها تساعد بشرتك على البقاء بصحة جيدة. سيحافظ ذلك على بشرتك تبدو أكثر نعومة وإشراقًا وصحة.