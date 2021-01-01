بالسبانخ.. طريقة عمل لفائف الأومليت

يعد الاومليت هو احدي الاكلات البسيطة التي يمكن ان تقدمها بأشكال مختلفة ونقدم لكي اليوم طريقة عمل لفائف الأومليت
المقادير
• 100 جم شرائح ديك رومي مدخن
• 20 جم ورق سبانخ صغير
• 1/3 كوب طماطم مجففة في الشمس مقطعة رفيع
• 2 ملعقة كبيرة حليب
• 2 ملعقة كبيرة (ورق بصل / ثوم معمر)
• 6 بيضة
• زيت زيتون
طريقة التحضير
1. يخفق البيض والحليب والتشايفز معًا في طبق ويتبل بالملح والفلفل.
2. ينثر قليل من الزيت في طاسة صغيرة غير لاصقة على نار متوسطة .
3. ويضاف 1/3 كوب من خليط البيض وتلف الطاسة لتغطى القاعدة بطبقة رفيعة .
4. ويطهى حتى يتماسك ثم ينقل إلى طبق ونكرر مع باقي الخليط لعمل 4 أقراص عجة.
5. يوضع ربع السبانخ ولحم الديك والطماطم على طول وسط كل عجة .
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