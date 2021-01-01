بالسبانخ.. طريقة عمل لفائف الأومليت



لفائف الأومليت لفائف الأومليت

يعد الاومليت هو احدي الاكلات البسيطة التي يمكن ان تقدمها بأشكال مختلفة ونقدم لكي اليوم طريقة عمل لفائف الأومليت



المقادير

• 100 جم شرائح ديك رومي مدخن

• 20 جم ورق سبانخ صغير

• 1/3 كوب طماطم مجففة في الشمس مقطعة رفيع

• 2 ملعقة كبيرة حليب

• 2 ملعقة كبيرة (ورق بصل / ثوم معمر)

• 6 بيضة

• زيت زيتون



طريقة التحضير

1. يخفق البيض والحليب والتشايفز معًا في طبق ويتبل بالملح والفلفل.

2. ينثر قليل من الزيت في طاسة صغيرة غير لاصقة على نار متوسطة .

3. ويضاف 1/3 كوب من خليط البيض وتلف الطاسة لتغطى القاعدة بطبقة رفيعة .

4. ويطهى حتى يتماسك ثم ينقل إلى طبق ونكرر مع باقي الخليط لعمل 4 أقراص عجة.

5. يوضع ربع السبانخ ولحم الديك والطماطم على طول وسط كل عجة .

