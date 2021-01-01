للفتيات.. نصائح مهمة للعناية بالشعر في الربيع والصيف



نصائح مهمة للعناية بالشعر نصائح مهمة للعناية بالشعر

يحتاج الشعر إلى عناية خاصة خلال فصلي الربيع والصيف، بسبب ارتفاع درجة الحرارة وتعرض الشعر لأشعة الشمس الضارة التي قد تصيبه ببعض الأضرار مثل التقصف والتساقط والجفاف، فسواء كنت محجبة أو غير محجبة يجب الالتزام بروتين الشعر خلال فصل الصيف.



ويقول مصفف الشعر محمود جيوشي،إن الشعر يجب الاهتمام به طوال العام وخاصة في فصل الصيف، لحمايته من الأضرار التي من الممكن أن تحدث له نتيجة جفاف الجسم وارتفاع درجة الحرارة.



وأضاف محمود جيوشي:"يجب الالتزام ببروتين الشعر، مثل شرب الماء بشكل جيد، فعلى الأقل يجب شرب 8 أكواب من الماء خلال اليوم، حيث يحافظ الماء على الشعر من الجفاف".

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وأشار إلى أنه يجب الابتعاد عن أشعة الشمس بقدر الإمكان، خاصة في وقت الظهيرة، حتى المحجبات حيث يجب ارتداء قبعة للحماية من أضرار أشعة الشمس.وتابع:"يجب استخدام الزيوت الطبيعية وعمل حمامات العناية بالبشرة بشكل دوري، كما يجب على غير المحجبة وضع واقي للشمس لحماية الشعر من أضرار التعرض المباشر للشمس".وأكد أنه يجب الحفاظ على نظافة الشعر وغسله ثلاث مرات أسبوعيا،كما يجب الحرص على التغذية السليمة والالتزام بالأغذية الغنية بالفيتامينات والمعادن، والابتعاد عن الإفراط من استخدام الصبغات، والابتعاد قدر الإمكان عن المواد الكيميائية، والحرص على استخدام منتجات ذات مكونات طبيعية، والابتعاد عن التدخين.