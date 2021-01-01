للفتيات.. نصائح مهمة للعناية بالشعر في الربيع والصيف

يحتاج الشعر إلى عناية خاصة خلال فصلي الربيع والصيف، بسبب ارتفاع درجة الحرارة وتعرض الشعر لأشعة الشمس الضارة التي قد تصيبه ببعض الأضرار مثل التقصف والتساقط والجفاف، فسواء كنت محجبة أو غير محجبة يجب الالتزام بروتين الشعر خلال فصل الصيف.
ويقول مصفف الشعر محمود جيوشي،إن الشعر يجب الاهتمام به طوال العام وخاصة في فصل الصيف، لحمايته من الأضرار التي من الممكن أن تحدث له نتيجة جفاف الجسم وارتفاع درجة الحرارة.
وأضاف محمود جيوشي:"يجب الالتزام ببروتين الشعر، مثل شرب الماء بشكل جيد، فعلى الأقل يجب شرب 8 أكواب من الماء خلال اليوم، حيث يحافظ الماء على الشعر من الجفاف".
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