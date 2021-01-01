بعد انخفاض نسبته في مصر.. معلومات لا تعرفها عن الدرن



معلومات لا تعرفها عن الدرن معلومات لا تعرفها عن الدرن

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، انخفاض معدل الإصابة بمرض الدرن فى مصر بنسبة 20% عام 2020 بواقع 12 حالة لكل 100 ألف شخص، فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على مرض الدرن بحلول عام 2030.



الدرن يعتبر مرض تسببه بكتيريا تسمى المتفطرة السلية عادة ما تهاجم البكتيريا الرئتين ، لكنها يمكن أن تلحق الضرر أيضًا بأجزاء أخرى من الجسم، وفقا لما نشره موقع medlineplus.



ينتشر مرض الدرن عن طريق الهواء عندما يسعل أو يعطس أو يتحدث الشخص المصاب بالدرن في الرئتين أو الحلق، و يهدد هذا المرض أصحاب المناعة الضعيفة.

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قد تشمل أعراض مرض الدرنسعال شديد يستمر لمدة 3 أسابيع أو أكثرفقدان الوزنفقدان الشهيةسعال مصحوب بدم أو مخاطضعف أو تعبحمىتعرق ليليفحوصات وتشخيص مرض الدرنهناك نوعان من الاختبارات الشائعة لمرض الدرن:-اختبار الجلد.. يُعرف هذا أيضًا باسم اختبار Mantoux tuberculin للجلد، يقوم الفني بحقن كمية صغيرة من السائل في جلد أسفل ذراعك، بعد يومين أو ثلاثة أيام ، سيتحققون من وجود تورم في ذراعك، إذا كانت نتائجك إيجابية فمن المحتمل أنك مصاب ببكتيريا الدرن ولكن يمكنك أيضًا الحصول على نتيجة إيجابية خاطئة، إذا كنت قد تلقيت لقاحًا ضد السل فقد يشير الاختبار إلى أنك مصاب بالسل في حين أنك لا تعاني منه حقًا، يمكن أن تكون النتائج سلبية كاذبة ، حيث تشير إلى أنك لا تعاني من مرض السل في حين أنك مصاب بالفعل ، إذا كنت مصابًا بعدوى جديدة جدًا، قد تحصل على هذا الاختبار أكثر من مرة.-فحص الدم.. تقيس هذه الاختبارات ، التي تسمى أيضًا مقايسات إطلاق الإنترفيرون جاما (IGRAs) ، الاستجابة عند خلط بروتينات الدرن بكمية صغيرة من الدم.لا تخبرك هذه الاختبارات ما إذا كانت إصابتك كامنة أم نشطة، إذا حصلت على نتيجة إيجابية للجلد أو فحص الدم فسوف يتعرف طبيبك على النوع الذي لديك من خلال..-فحص الصدر بالأشعة السينية أو الأشعة المقطعية للبحث عن التغيرات في رئتيك-اختبارات العصيات الحمضية السريعة (AFB) للكشف عن بكتيريا السل في البلغم ، والمخاط الذي يظهر عند السعال