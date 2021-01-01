مفاجأة .. دراسة تكشف مزايا إنجاب النساء فى سن متأخرة



مزايا إنجاب النساء فى سن متأخرة مزايا إنجاب النساء فى سن متأخرة

ساد اعتقاد لسنوات طويلة أن الحمل في سن متأخر امر ضار للطفل والام وليس به أى مزايا ولكن دراسة علمية حديثة وجدت بعض المزايا التى تمتلكه الامهات والاطفال حال الانجاب فى سن متأخر .



ووفقا لموقع " timesofindia " فإن دراسة حديثة أثبتت أن التأخر فى الانجاب له مميزات تعود على الطفل بشكل كبير في حياته المستقلبية

السبب فى أن الحمل فى سن متأخر فكرة جيدة.



صحيح أنه مع تقدم العمر ، يصبح الحمل صعبًا ذلك لأن النساء يولدن بعدد ثابت من البويضات ، والذي يتناقص مع تقدمهن في السن، علاوة على ذلك ، فإن الحمل فوق 35 عامًا يأتي مع بعض المخاطر الإضافية من مضاعفات مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو تشوهات الكروموسومات عند الأطفال حديثي الولادة.

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لنفس الأسباب ، غالبًا ما تُنصح النساء بالحمل مبكرًا في الحياة لكن الدراسات تشير إلى أن الحمل في وقت لاحق من الحياة له فوائد عديدة ، من بينها أن الأمهات الأكبر سنًا يربين أطفالهن بشكل أفضل.كيف يكون الحمل في سن أكبر أفضلفي العقدين الماضيين ، انخفض عدد النساء اللائي يصبحن أمهات في العشرينات من العمر والمزيد من النساء يختارن الآن إنجاب الأطفال في وقت لاحق من حياتهم ، بسبب حياتهم المهنية أو الزواج المتأخر، وفي دراسة أجريت في كلية إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية بجامعة آرهوس في الدنمارك ، تم الكشف عن أن الأطفال المولودين لنساء في سن 35 عامًا يجنون بعض الفوائد الإضافية.تشير الدراسة إلى أن الأمهات الأكبر سنًا لسن صارمة فيما يتعلق بفرض التأديب الجسدي واللفظي على أطفالهن عندما تتراوح أعمارهم بين 7 و 11 عامًا. نتيجة لذلك ، أظهر الأطفال في هذه الفئة العمرية صعوبات سلوكية واجتماعية وعاطفية أقل.العلاقة مع الاطفالأشارت الدراسة إلى أن الأمهات الأكبر سنًا لديهن علاقة أفضل وأكثر استقرارًا مع أطفالهن حتى أنهم يولون المزيد من الاهتمام لتعليمهم إلى جانب ذلك ، فإن مستوى نضج النساء الأكبر سنًا يسهل عليهن التغلب على التوتر أثناء الحمل والحفاظ على موقف إيجابي أثناء تربية أطفالهن، مع تقدم العمر يصبح الناس أفضل في التعامل مع التحديات العاطفية والعقلية ، لذا فهم يتعاملون مع أي موقف ويوجهون أطفالهم بطريقة أفضل حيث يوفرون لأطفالهم بيئة نفسية اجتماعية إيجابية تساعدهم على التفاؤل في الحياة.الفوائد الأخرى للحمل في وقت لاحق من الحياةتم إجراء العديد من الدراسات في الماضي والتي كشفت عن فوائد مختلفة للحمل في وقت لاحق من الحياة. الحصول على علاقة أفضل بين الأم والطفل هو مجرد واحد منهم. تشمل الفوائد الأخرى للحمل في وقت لاحق من الحياة ما يلي:وفقًا لدراسة ، كان لدى النساء اللواتي أنجبن آخر طفل لهن بعد سن 35 عامًا إدراكًا وذاكرة لفظية أكثر وضوحًا، ويكون خطر تعرض الطفل لإصابة غير مقصودة تتطلب رعاية طبية أقل أطفال الأمهات الأكبر سنًا يؤدون أداءً أفضل في المرحلة الأكاديمية.تشير دراسة أخرى إلى أن النساء اللواتي لديهن أطفال بعد سن 33 من المرجح أن يعشن حتى سن 95 أكثر بمرتين مقارنة بالنساء اللائي أنجبن آخر طفل قبل سن 30.