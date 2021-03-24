

قيود أوروبا تمحو مكاسب النفط من أزمة قناة السويس قيود أوروبا تمحو مكاسب النفط من أزمة قناة السويس

تراجعت أسعار النفط 4%، مواصلة أداءها الضعيف بفعل تجدد الإغلاقات في أوروبا وآسيا للتصدي لتنامي معدلات الإصابة بفيروس كورونا.



وفقدت الأسعار في تعاملات اليوم الخميس، معظم مكاسب الجلسة السابقة والتي أعقبت أنباء جنوح سفينة حاويات ضخمة بقناة السويس.



ومازالت السفينة عالقة، لكن السوق تتغاضى عن ذلك، نظرا لضآلة نسبة شحنات النفط الخام العالمية التي تستخدم القناة.

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ونزل خام برنت 2.46 دولار بما يعادل 3.8% ليتحدد سعر التسوية عند 61.95 دولار للبرميل.وهبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.62 دولار أو 4.3% ليغلق على 58.56 دولار للبرميل.ووفي وقت سابق اليوم وبحلول الساعة 15:20 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضا 2.79 دولار بما يعادل 4.3% إلى 61.62 دولار للبرميل.كما تراجع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.20 دولار أو 5.2% ليسجل 57.98 دولار للبرميل.وقال فيل فلين، كبير المحللين لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو:"ثمة شعور بأن السوق بلغت مداها.. الكثير (من البيع) يبدو فنيا.. إذا نزلنا كثيرا عما نحن عليه الآن، فسيفتح هذا العوامل الفنية لمزيد من البيع".كان خاما القياس، الأمريكي وبرنت، قفزا نحو 6% أمس الأربعاء بعد جنوح سفينة في قناة السويس، أحد أهم خطوط الشحن البحري للنفط.وقالت هيئة القناة، الخميس، إنها علقت حركة المرور في القناة مؤقتا بينما تعمل 8 قاطرات على إعادة تعويم السفينة.وقال نوربرت روكر، المحلل في بنك جوليوس باير: "نعتقد أن الحادث يثير لغطا في السوق لا أكثر، ولن يكون له أثر أساسي دائم".وقالت آن-لويس هيتل، نائب رئيس وود ماكينزي، إن تأخر الخام والمنتجات لبضعة أيام في قناة السويس قبل الوصول إلى أوروبا والولايات المتحدة لن يكون له أثر ممتد على الأسعار في تلك الأسواق.وأثر توقف القناة على أسعار النفط محدود أيضا لأن معظم الناقلات وجهتها أوروبا حيث الطلب ضعيف حاليا بسبب جولة الإغلاقات الجديدة.