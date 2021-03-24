سعر الذهب اليوم الجمعة 26 مارس 2021

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سعر الذهب اليوم الجمعة 26 مارس 2021

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 مارس 2021 في مصر بنحو 5 جنيهات لكل جرام وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس حوالي 764.96 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر 874.96 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر 801.63 جنيه وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر 654.97 جنيه، وسجل سعر الذهب عيار 14 في مصر 513.31 جنيه.

وبلغ سعر الجنية الذهب في مصر 6,159.70 جنيه، فيما بلغ سعر الأوقية في مصر 27،369.74 جنيه وعالميا 1,732.72 $.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

المصدر: صدى البلد

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