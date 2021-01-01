المربع نت – منذ انطلاق بورش تايكان الكهربائية العام الماضي وقد تساءل البعض عن مصير باناميرا، والتي بدأ إنتاج الجيل الثاني لها في 2017 مع انتهائه خلال 2024.. حيث اقترح البعض أن تايكان قد تحل محل باناميرا بشكل طبيعي بعد جيلها الحالي.
ولكن المدير التنفيذي لبورش أوليفر بلوم لا يرى معضلة في وجود الموديلين في مجال العلامة، حيث تستهدف كل سيارة شريحة سوقية مختلفة، كما اعتبر باناميرا “أعلى بدرجة” من تايكان.
ووضح بلوم أن تطوير الجيل الثالث لباناميرا خيار قائم ولكن لم يوضح التفاصيل بعد.. وقد أشارت تقارير إلى احتمالية انطلاق الجيل الجديد لباناميرا بمولد كهربائي حصري بما يتسق مع الاستراتيجية الكهربائية للعلامة.
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التعليقات على هل ستحصل بورش باناميرا على جيل ثالث؟
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