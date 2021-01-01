

هل ستحصل بورش باناميرا على جيل ثالث؟ هل ستحصل بورش باناميرا على جيل ثالث؟

المربع نت – منذ انطلاق بورش تايكان الكهربائية العام الماضي وقد تساءل البعض عن مصير باناميرا، والتي بدأ إنتاج الجيل الثاني لها في 2017 مع انتهائه خلال 2024.. حيث اقترح البعض أن تايكان قد تحل محل باناميرا بشكل طبيعي بعد جيلها الحالي.



ولكن المدير التنفيذي لبورش أوليفر بلوم لا يرى معضلة في وجود الموديلين في مجال العلامة، حيث تستهدف كل سيارة شريحة سوقية مختلفة، كما اعتبر باناميرا “أعلى بدرجة” من تايكان.



ووضح بلوم أن تطوير الجيل الثالث لباناميرا خيار قائم ولكن لم يوضح التفاصيل بعد.. وقد أشارت تقارير إلى احتمالية انطلاق الجيل الجديد لباناميرا بمولد كهربائي حصري بما يتسق مع الاستراتيجية الكهربائية للعلامة.

قد يعجبك أيضا...

ولكن اقتراحات أخرى أشارت إلى استمرار باناميرا بمحركات احتراق داخلي مع تقنية هايبرد لتحسين الصرفية والأداء، مع العلم أن بورش صرحت مسبقاً إن 80% من مبيعاتها ستكون كهربائية بحلول 2030، ما يعني أن 20% على الأقل ستكون سيارات هجينة أو حتى سيارات احتراق داخلي.