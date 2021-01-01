

سيارات كيا 2021 متاحة الآن بدون دفعة أولى أو تحويل الراتب سيارات كيا 2021 متاحة الآن بدون دفعة أولى أو تحويل الراتب

المربع نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري SFL، على سيارات كيا عند الوكيل كيا الجبر تحت شعار عرض الخير.



السيارات المشمولة في العروض:



جميع سيارات كيا لدى وكالة كيا الجبر.

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مميزات العروض:بدون تحويل راتببدون دفعة أولىيشمل جميع القطاعات وللسعوديين والمقيمينالحد الأدنى للراتب 5,000 ريالالمعدل السنوي يبدأ من 4.7%الدفعة الأخيرة تصل إلى 40% ويُمكن تقسيطها على مدة تصل إلى 3 سنواتفي حين يتم إصدار أمر الشراء بنفس يوم تقديم الطلب وتوفر تفويض داخلي طيلة مدة التمويل، وكذلك فخدمات ما بعد البيع جميعها إلكترونية لزيادة راحة العُملاء.