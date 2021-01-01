سيارات كيا 2021 متاحة الآن بدون دفعة أولى أو تحويل الراتب
المربع نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري SFL، على سيارات كيا عند الوكيل كيا الجبر تحت شعار عرض الخير.
السيارات المشمولة في العروض:
جميع سيارات كيا لدى وكالة كيا الجبر.
مميزات العروض:
بدون تحويل راتب
بدون دفعة أولى
يشمل جميع القطاعات وللسعوديين والمقيمين
الحد الأدنى للراتب 5,000 ريال
المعدل السنوي يبدأ من 4.7%
الدفعة الأخيرة تصل إلى 40% ويُمكن تقسيطها على مدة تصل إلى 3 سنوات
في حين يتم إصدار أمر الشراء بنفس يوم تقديم الطلب وتوفر تفويض داخلي طيلة مدة التمويل، وكذلك فخدمات ما بعد البيع جميعها إلكترونية لزيادة راحة العُملاء.
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