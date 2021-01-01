

رفع قيمة الأوفر برايس على فولكس فاجن تيجوان 2021 في مصر رفع قيمة الأوفر برايس على فولكس فاجن تيجوان 2021 في مصر

وسط ارتفاع أسعار عدد من السيارات تحت مسمى ظاهرة الأوفر برايس، تعرضت سيارة فولكس فاجن تيجوان 2021 لهذه الظاهرة بعد ان ارتفع سعرها في السوق المصري بزيادة بلغت 5 آلاف جنيه إضافية على قيمة الاوفر برايس السابقة والتي كانت تبلغ 35 ألف جنيه، وبذلك وصلت الزيادة الكلية إلى 40 ألف جنيه إضافية على الأسعار الرسمية للسيارة.



ويجب الإشارة إلى أن هذه الزيادة المذكورة وقيمتها 40 ألف جنيه كانت على الفئة الثانية الأعلى من السيارة، بينما تبلغ قيمة الأوفر برايس على الفئة الأولى من السيارة 10 ألاف جنيه فقط.



جدير بالذكر أن السبب في مشكلة الأوفر برايس الجديدة التي بدأ سوق السيارات المصري يعاني منها بشكل واضح تتمثل في سعر إضافي على السعر الرسمي للسيارة الذي يقره وكيلها المحلي، والذي يضيفه بعض الموزعين في مصر مقابل تسليم السيارة بشكل أسرع للعميل.

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وتظهر هذه المشكلة عادة بسبب قلة المعروض من أي سيارة متاحة في السوق المصري مع زيادة الطلب عليها في نفس الوقت، لذلك يفرض الموزعين على عملائهم أسعار إضافية على السعر الرسمي نظير تسليمهم للسيارة الجديدة بشكل فوري أو بشكل أسرع بدلا من أن ينتظر العميل دوره في قوائم حجز السيارة، وهو أمر قد يجعل العميل ينتظر لعدة أسابيع ليتسلم سيارته الجديدة.جدير بالذكر أن الأسعار الرسمية من وكيل فولكس فاجن لفئات هذا الموديل من السيارة هي كالتالي:- فئة Elegance بسعر 570 ألف جنيه.- فئة R-Line بسعر 645 ألف و900 جنيه.وتحمل كلا الفئتين نفس المحرك المكون من 4 أسطوانات والمتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1400 سي سي وبقوة 150 حصان وعزم 150 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).