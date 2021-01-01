وسط ارتفاع أسعار عدد من السيارات تحت مسمى ظاهرة الأوفر برايس، تعرضت سيارة فولكس فاجن تيجوان 2021 لهذه الظاهرة بعد ان ارتفع سعرها في السوق المصري بزيادة بلغت 5 آلاف جنيه إضافية على قيمة الاوفر برايس السابقة والتي كانت تبلغ 35 ألف جنيه، وبذلك وصلت الزيادة الكلية إلى 40 ألف جنيه إضافية على الأسعار الرسمية للسيارة.
ويجب الإشارة إلى أن هذه الزيادة المذكورة وقيمتها 40 ألف جنيه كانت على الفئة الثانية الأعلى من السيارة، بينما تبلغ قيمة الأوفر برايس على الفئة الأولى من السيارة 10 ألاف جنيه فقط.
جدير بالذكر أن السبب في مشكلة الأوفر برايس الجديدة التي بدأ سوق السيارات المصري يعاني منها بشكل واضح تتمثل في سعر إضافي على السعر الرسمي للسيارة الذي يقره وكيلها المحلي، والذي يضيفه بعض الموزعين في مصر مقابل تسليم السيارة بشكل أسرع للعميل.
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التعليقات على رفع قيمة الأوفر برايس على فولكس فاجن تيجوان 2021 في مصر
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