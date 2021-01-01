تفاصيل تورط الحرس الثوري في تفجير السفينة الإسرائيلية ببحر العرب



تفجير السفينة الإسرائيلية ببحر العرب تفجير السفينة الإسرائيلية ببحر العرب

صرح مسؤول اسرائيلي امني لهيئة البث الرسمية "كان" ان الحرس الثوري الايراني هو من هاجم السفينة الإسرائيلية والتي استهدفت بصاروخ في بحر العرب.



وذكرت "كان" انه على ما يبدو يدور الحديث عن انتقام ايراني ضد اسرائيل بعد هجمات منسوبة لاسرائيل ضد سفن ايرانية آخرها كان قبل اسبوعين في البحر المتوسط، وان رسالة طهران من خلال ذلك: لن نسمح لاسرائيل بادارة هذه الحرب البحرية.



وقالت "كان" أن السفينة الإسرائيلية التي استقلها طاقم اجنبي، كانت في طريقها من تنزانيا الى الهند، واثناء مرورها بين الهند وايران اصيبت بصاروخ وهذا هو الحادث الثاني لهجوم إيراني ضد سفينة إسرائيلية بعد الهجوم بصاروخين على سفينة بملكية اسرائيلية في خليج عمان نهاية الشهر الماضي.

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وافادت هيئة البث الرسمية الأسبوع أن مسؤولين غربيين استخباراتيين يقدرون ان اسرائيل هي من تقف وراء استهداف ناقلة النفط الايرانية قبل اسبوعين وذكروا انه على عكس الهجمات المماثلة، هذه المرة يدور الحديث عن سفينة تحمل حاوية، والمسؤول عن الهجوم عرف على وجه التحديد الحاوية التي يريد استهدافها.