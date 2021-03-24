بينها تعرق الجبين... 5 أعراض تظهر على وجهك تدل على إصابتك بهذه الأمراض

غالبا ما يشخّص الأطباء حالة المريض من خلال إجراء تحاليل طبية تساعدهم في الكشف المبكر عن وضعه الصحي، لكن هناك أمراض يتم تشخيصها مباشره عن طريق حالة الوجه.
أوضحت المعالجة وإخصائية المناعة والحساسية الروسية، إيرينا يارتسيفا، بأن "الأطباء يمكنهم الكشف عن بعض الأمراض بمجرد النظر إلى وجه المريض من بينها مرض تضخم الأطراف"، وفقا لما نقله موقع "مير 24" الروسي.
وقالت يارتسيفا: بأن "مرض تضخم الأمراض أو كما يعرف بـ "العملقة"، يحدث نتيجة خلل في الغدد الصماء، حيث يتم إنتاج كمية زائدة من هرمون النمو في الجسم، ونتيجة لذلك، تبدأ أذني وفك المريض بالنمو بشكل أكبر".
وأضافت: "إن تضخم الجمجمة في الوجه أمر شائع، وأيضا يعد فرط تعرق الجبين وجحوظ العينين من الأعراض المعروفة لمشاكل الغدة الدرقية".
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