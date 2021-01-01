بايدن في مهب الانتقادات بعد أول مؤتمر صحفي رسمي



بايدن بايدن

وضع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نفسه في مهب انتقادات وسائل الإعلام بعد أول مؤتمر صحفي رسمي له عقب 64 يومًا من توليه منصبه في البيت الأبيض، إذ سمح الرئيس لبعض الصحفيين تم اختيارهم مسبقًا بإلقاء الأسئلة، وبقية الصحفيين كانوا مستمعين لحديثه، بالإضافة إلى استعانته بورقة ملاحظات خلال المؤتمر.



وكشفت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، خلال تغطيتها للمؤتمر الصحفي، حمل الرئيس الأمريكي لورقة بداخلها النقاط الرئيسية لسياسة إدارته، وهويات الصحفيين الحاضرين.



وأشارت القناة إلى أن "أسلوب الغش" الذي اتبعه بايدن تم رصده خلال حديثه في المؤتمر الصحفي، حيث أظهرت الكاميرا ما بداخل الورقة التي كان يحملها بايدن ومكتوب أعلاها "البنية التحتية" وأسفلها عدة إحصائيات ونقاط رئيسية للحديث عنها.

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وأشارت إحدى النقاط المذكورة داخل الورقة إلى أن "الصين تنفق ثلاثة أضعاف ما تنفقه الولايات المتحدة على البنية التحتية".وفي لقطة ثانية رصدتها الكاميرا، شوهد بايدن وهو يفحص الورقة الموجود فيها صور وهويات الصحفيين الذين حضروا مؤتمره الصحفي، وكانت بعض الأسماء محاطة بدائرة ورقم معين بجوار صورهم.وكما تشير القناة، فقد سُمح لـ 25 صحفيًا فقط بحضور المؤتمر الصحفي. وتلقى بايدن عددًا محدودًا من الأسئلة من قائمة المراسلين المختارين مسبقًا قبل مغادرته المنصة، ولم يكن بيتر دوسي، مراسل فوكس نيوز، من بين المراسلين الذين تم اختيارهم لطرح سؤال.وأجاب بايدن خلال المؤتمر الصحفي على الأسئلة المتعلقة بالأزمة القائمة على الحدود الجنوبية، ووجهة نظره حول بعض الموضوعات الأخرى، بجانب إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024.ونوهت القناة إلى أن استخدام "ورقة للملاحظات" ليس جديدًا في المؤتمرات الصحفية، ففي نوفمبر عام 2019 حمل ترامب دفتر ملاحظات مكتوب بخط يده خلال مؤتمر صحفي تناول محاكمته في الكونجرس.