

أبل تبتكر تقنية جديدة لإضاءة سيارتها الكهربائية أبل تبتكر تقنية جديدة لإضاءة سيارتها الكهربائية

وسط انتشار العديد من الشائعات حول سعي شركة أبل للدخول في شراكة مع صانع سيارات معروف لتصنيع سيارة كهربائية من تصميمها، أصبح هناك ارتفاعًا ملحوظًا في عدد براءات الاختراع المقدمة من الشركة والمتعلقة بالسيارات.



ولتسليط الضوء على براءة اختراع أبل التي توضح بالتفصيل نظام الإضاءة الذكي للسيارة، وحسب موقع «9to5mac» يمكن أن تسمح المصابيح الأمامية التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء لنظام القيادة الذاتية في سيارة أبل بالرؤية ثلاث مرات أبعد في الليل من السائق البشري.



وحصلت أبل على براءة اختراع لنظام الرؤية الليلية الذي يجمع بين الضوء المرئي، ومستشعرات الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIR)، ومستشعرات الأشعة تحت الحمراء طويلة الموجة (LWIR) للحصول على رؤية شاملة.

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وتوضح براءة اختراع أبل أن السيارات ذاتية القيادة لها نفس القيود التي يتمتع بها السائقون البشريون عندما يتعلق الأمر بالرؤية في الليل، مستشهدة بنطاق الـ 60 مترًا (200 قدم) النموذجي لمصابيح السيارة الأمامية.وتشير براءة الاختراع إلى أن الضوء المرئي بينما يوفر أعلى دقة فإن الأشعة تحت الحمراء القريبة توفر أكبر مدى، وتوفر الأشعة تحت الحمراء طويلة الموجة أوسع مجال رؤية، والجمع بين المدخلات من الثلاثة سيعطي السيارة أفضل نموذج ممكن لما هو أمامها وحولها في الليل.بينما لا تزال خطط سيارات أبل غير واضحة وعلى الرغم من أنه إذا كانت الشركة تعتزم بيع سيارة كاملة، فقد حذرت إحدى الشركات المصنعة الحالية أبل من أنها ستحتاج إلى أن تكون جاهزة لتقديم 40 عامًا من الدعم.وفقا لموقع «BGR» تشير أحدث التسريبات حول دخول شركة آبل مجال صناعة السيارات إلى إبرام الشركة صفقة مع شركة فوكسكون أو ماجنا كشريك في التصنيع. وانخرطت شركة آبل في محادثات أولية مع كيا وهيونداي حول شراكة التصنيع، ولكن قيل إن هذه المحادثات قد فشلت.